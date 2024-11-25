Nemo (настоящее имя Немо Меттлер) победили, получив 591 балл от 37 профессиональных жюри и зрителей со всего мира. Представители Швейцарии получили 365 баллов от профессионального жюри, в том числе и 12 баллов от Украины. Второе место на конкурсе занял представитель Хорватии Baby Lasagna, а бронзу получили alona alona и Jerry Heil из Украины.
Накануне второго полуфинала 24 Канал пообщался с артистами. Что известно о Nemo, их конкурсной песне и планах на творческое сотрудничество с Jerry Heil – читайте в эксклюзивном интервью.
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Путь Nemo на Евровидение
Nemo 24 года, 9 из которых они активно занимаются музыкой – не только исполнением, но и написанием песен для других артистов. По их словам, Евровидение никогда не было главной целью жизни, однако это случилось в нужное время.
В прошлом году Nemo приняли участие в традиционном летнем лагере для авторов песен и музыкантов, где много людей из разных стран работают над музыкой и в итоге чуть ли не ежегодно что-то из этого лагеря попадает на следующий конкурс Евровидения.
Тогда компанию Nemo составила певица Тея, которая в дуэте с Селеной представляла Австрию на Евровидении 2023 в Ливерпуле с песней Who the hell is Edgar?
В первый же день мне выпала возможность работать с Теей. Тогда был такой диалог: "Подожди, ты же только вернулась с Евровидения, для кого мы пишем, если это песня на конкурс?" А она ответила: "Так для тебя пишем",
– вспоминают Nemo.
Хотя Nemo и согласились, и все же были убеждены, что песню пишут кому-то другому и Тея пошутила. Но через несколько дней появился трек, с которым позже Nemo отправятся в Мальме – The Code.
Nemo – The Code: смотрите видео
Фавориты букмекеров
После релиза песни Nemo сразу оказались в десятке фаворитов по версии букмекеров. Однако через несколько недель после первого выступления вживую Швейцарии начали пророчить победу на Евровидении-2024.
Nemo – The Code: смотрите видео выступления
Накануне самого конкурса букмекеры отдавали предпочтение представителю Хорватии, однако шансы Швейцарии на победу оценивали высоко – в более 20%.
Однако быть фаворитом конкурса сложно. Однако Nemo не смущались по этому поводу.
Я не чувствую сейчас давления, потому что очень много волнений. Мы хотели создать что-то прекрасное и работаем над этим. А еще хочется просто получить удовольствие – это очень важно для меня. Мне кажется, мы смогли это сделать, и это чертовски круто и трогательно,
– отмечают Nemo.
Nemo на сцене Евровидения в Мальме / Фото EBU
Относительно причин того, почему же фанатам Евровидения настолько понравилась песня The Code, Nemo отмечают, что главным в написании любой музыки является подлинность.
Я думаю, что все, что ты можешь делать как артист – слушать свое сердце и писать о тех вещах, которые действительно имеют для тебя значение. Если ты пишешь о чем-то, что действительно важно для тебя, то это обязательно откликнется и люди будут тронуты. И я благодарю всех за отзывы на мою песню, за ту любовь и эмоции, это очень приятно видеть,
– отмечают Nemo.
Nemo – The Code: смотрите видео выступления
Артисты не могут молчать
В этом году острее всего встал вопрос участия Израиля на Евровидении из-за войны на Ближнем Востоке. Многие люди в Европе поддерживают Палестину и осуждают действия Израиля, поэтому требовали дисквалификации по примеру России в 2022 году.
Среди тех, кто осудил участие Израиля на нынешнем конкурсе были и представители Ирландии, Норвегии, Сан-Марино, Португалии, Великобритании, Дании, Литвы, Финляндии и Швейцарии – артисты опубликовали совместное заявление.
Совместное заявление участников Евровидения относительно Израиля / Фото из инстаграма Nemo
И хотя Израиль все-таки допущен к участию, Nemo убеждены, что артисты не могут молчать, а люди не могут делать вид, что в мире ничего не происходит.
– отмечают Nemo
Nemo убеждены, что Евровидение это огромная платформа, с которой можно доносить миру важные вещи. И у каждого артиста, который приехал в Мальме, есть свои убеждения относительно того, что является важным и что стоит услышать миру. Nemo отмечают, что им важно говорить о вопросах самоидентичности и принятия себя, в том числе и на собственном примере.
Nemo и Jerry Heil готовят сюрприз
Nemo успели подружиться со многими артистами нынешнего Евровидения, в том числе и с представительницами Украины – Jerry Heil и alyona alyona. В частности представители Швейцарии называют украинскую песню Teresa & Maria одной из своих любимых и даже записали кавер на нее.
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Также Nemo размышляют о коллаборации с украинскими артистками. В частности, сейчас в Мальме Nemo и Jerry Heil готовят сюрприз для фанатов.
– делятся Nemo.