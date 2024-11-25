Сотрудники Госбюро расследований разоблачили сотрудников Одесского ТЦК и СП, требовавших у военнообязанных деньги на блокпостах области. Они останавливали мужчин, записывали персональные данные и сообщали, что планируют доставить их в ТЦК для мобилизации.

По данным ГБР, за $4500 фигуранты обещали отпустить мужчин и помочь с оформлением отсрочки. В случае отказа платить угрожали объявлением в розыск.