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Сьогодні, 10:00

Працівники одеського ТЦК вимагали гроші у чоловіків на блокпостах – ГБР

Категорія: Новини / Події

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Государственное бюро расследований разоблачило сотрудников территориального центра комплектования Одесского района, которые задерживали мужчин на блокпостах области и под угрозой мобилизации требовали по 4 500 долларов.

Источник: ГБР в соцсетях

Детали: Сообщается, что работники ТЦК останавливали мужчин, записывали их персональные данные и сообщали, что планируют доставить их в ТЦК для мобилизации. За $4500 фигуранты обещали отпустить мужчин и помочь с оформлением отсрочки. В случае отказа платить угрожали объявлением в розыск.

Одного из посредников задержали 21 ноября во время получения денег за "услугу". Ему было сообщено о подозрении во взяточничестве.

Кроме того, во время обыска в квартире одного из фигурантов дела тот достал табельное оружие и угрожал работникам ГБР. Его задержали и сообщили о подозрении в покушении на убийство правоохранителей, за что ему может грозить пожизненное лишение свободы.

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