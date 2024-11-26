На вопросы нашего канала ответил Алакх Ниранжан - основатель и наставник Академии Шринатджи, Джйотиш Астролог, ученик Джйотиш Ачария Шри Раджендра Бушан Госвами Махараджа (Рудра Сампрадайя). В течение года группа студентов Академии во главе с Алакхом Ниранжаном создавала модель республиканского управления новой эпохи. Просим экспертов и всех неравнодушных присоединиться к обсуждению проекта и предоставить свои рекомендации в соответствующих разделах. Ваши предложения будут изучены и приняты во внимание студентами, которые продолжают совершенствовать этот труд. Ссылка на текст работы «Республиканский строй новой эпохи»: https://t.me/+hFzy-hMRx1dlNjc600:00 Интервью Юрия Бибика с Алакхом Ниражаном 00:50 Мир стоит на пороге ядерной войны? 4:15 Когда состоятся мирные переговоры? 5:55 На месте Украины возникнет новая республика? 10:45 Был ли на самом деле звонок Трампа Путину? 12:50 Для чего судьба послала Украине войну? 21:40 Каким может быть будущее Украины? 26:50 Китай исчезнет с карты мира? 32:10 Что будет с Украиной в 2025? 36:30 Что можно будет считать победой Украины? 🔴Плейлист РЕСПУБЛИКА БУДУЩЕГО • РЕСПУБЛИКА БУДУЩЕГО ❗️Станьте спонсором этого канала: / @novynyua 🔸Подписывайтесь на "Фабрику новостей" в Facebook: / fabrykanovyn 🔸Сайт "Фабрика новостей" - https://fabryka.news/ Бот-помощник Академии Шринатджи в Telegram: https://t.me/shreenathjiacademy_bot Сайт Академии: https://shreenathjiacademy.com Youtube Академии: / @shreenathji_academy YouTube Академии на украинском языке: / @shreenathjiacademy_ua Instagram: / shreenathji_academy Instagram на английском языке: / shreenathji.academy.eng Facebook: / dharmajyotish ❓ Рекламные размещения (натив, продажа инвентаря) и другие вопросы: fsk.contacts@gmail.com 💙💛СОБИРАЕМ ДОНАТЫ на медицинское оборудование и лекарства госпиталям, гуманитарную помощь вынужденным переселенцам - https://cutt.ly/N9nUA3L ❌И помните, "Фабрика новостей" не ведет ни один Telegram канал или ТикТок под собственным брендом! #Ниранжан#Война#ФабрикаНовостей#Разговор