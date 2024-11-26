 
Інформація до новини
0
Сьогодні, 18:00

Астролог НІРАНЖАН: Доля України НАДЗВАЄТЬСЯ В КВІТНІ. Переговорів НЕ БУДЕ. Попереду ПЕРІОД СМЕРТІ

Категорія: Новини / Авторська колонка

У нас з'явився канал в Telegram, в якому ми будемо ділитися з Вами новинами

 


На вопросы нашего канала ответил Алакх Ниранжан - основатель и наставник Академии Шринатджи, Джйотиш Астролог, ученик Джйотиш Ачария Шри Раджендра Бушан Госвами Махараджа (Рудра Сампрадайя). В течение года группа студентов Академии во главе с Алакхом Ниранжаном создавала модель республиканского управления новой эпохи. Просим экспертов и всех неравнодушных присоединиться к обсуждению проекта и предоставить свои рекомендации в соответствующих разделах. Ваши предложения будут изучены и приняты во внимание студентами, которые продолжают совершенствовать этот труд. Ссылка на текст работы «Республиканский строй новой эпохи»: https://t.me/+hFzy-hMRx1dlNjc600:00 Интервью Юрия Бибика с Алакхом Ниражаном 00:50 Мир стоит на пороге ядерной войны? 4:15 Когда состоятся мирные переговоры? 5:55 На месте Украины возникнет новая республика? 10:45 Был ли на самом деле звонок Трампа Путину? 12:50 Для чего судьба послала Украине войну? 21:40 Каким может быть будущее Украины? 26:50 Китай исчезнет с карты мира? 32:10 Что будет с Украиной в 2025? 36:30 Что можно будет считать победой Украины? 🔴Плейлист РЕСПУБЛИКА БУДУЩЕГО    • РЕСПУБЛИКА БУДУЩЕГО   ❗️Станьте спонсором этого канала:    / @novynyua   🔸Подписывайтесь на "Фабрику новостей" в Facebook:   / fabrykanovyn   🔸Сайт "Фабрика новостей" - https://fabryka.news/ Бот-помощник Академии Шринатджи в Telegram: https://t.me/shreenathjiacademy_bot Сайт Академии: https://shreenathjiacademy.com Youtube Академии:    / @shreenathji_academy   YouTube Академии на украинском языке:    / @shreenathjiacademy_ua   Instagram:   / shreenathji_academy   Instagram на английском языке:   / shreenathji.academy.eng   Facebook:   / dharmajyotish   ❓ Рекламные размещения (натив, продажа инвентаря) и другие вопросы: fsk.contacts@gmail.com 💙💛СОБИРАЕМ ДОНАТЫ на медицинское оборудование и лекарства госпиталям, гуманитарную помощь вынужденным переселенцам - https://cutt.ly/N9nUA3L ❌И помните, "Фабрика новостей" не ведет ни один Telegram канал или ТикТок под собственным брендом! #Ниранжан#Война#ФабрикаНовостей#Разговор




Якщо ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl+Enter.

Повернутися

наш сайт рекомендує:

Распечатать
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм ім'ям.
 