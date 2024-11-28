В четверг, 28 ноября, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года.
Как передает NV, об этом сообщает Эхо Кавказа.
Он также подчеркнул, что Грузия до 2038 также отказывается от бюджетных грантов от ЕС.
«Мы приняли решение не ставить на повестку дня вопрос об открытии переговоров с Европейским Союзом до конца 2028 года. Также до конца 2028 года мы отказываемся от любых бюджетных грантов со стороны Европейского Союза», — сказал Кобахидзе на брифинге.
Ранее сам Европейский совет объявил, что процесс интеграции Грузии фактически приостановлен из-за действий Грузинской мечты.
В Брюсселе и других европейских столицах говорили, что не могут поддержать открытие переговоров о вступлении Грузии в Европейский Союз, если страна, в частности, не отменит законы, противоречащие европейским ценностям и принципам.
Выборы в Грузии 26 октября — что известно
27 октября на сайте грузинской избирательной комиссии сообщили, что по итогам обработки бюллетеней на 99% избирательных участков пророссийская партия Грузинская мечта набрала 54,24% голосов избирателей.
Оппозиционные грузинские партии не признали результатов выборов и анонсировали протесты.
28 октября в Тбилиси состоялась акция, на которой грузинские оппозиционные партии требовали проведения повторных выборов.
30 октября в Грузии начали расследование по факту возможной фальсификации парламентских выборов.
31 октября Центральная избирательная комиссия Грузии заявила, что пересчет голосов подтвердил победу Грузинской мечты.