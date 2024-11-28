В четверг, 28 ноября, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года.

Как передает NV, об этом сообщает Эхо Кавказа.

Он также подчеркнул, что Грузия до 2038 также отказывается от бюджетных грантов от ЕС.

«Мы приняли решение не ставить на повестку дня вопрос об открытии переговоров с Европейским Союзом до конца 2028 года. Также до конца 2028 года мы отказываемся от любых бюджетных грантов со стороны Европейского Союза», — сказал Кобахидзе на брифинге.