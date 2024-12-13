Украина не должна компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат. Необходимо сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад техникой и подготовке личного состава для её использования, заявил президент Украины.

Таким образом, Владимир Зеленский прокомментировал заявление представителя Госдепартамента Мэтью Миллера о том, что США вооружат и обучат новобранцев, если украинские власти снизят мобилизационный возраст до 18 лет.

По словам Зеленского, приоритетом должны быть поставки ракет и снижение военного потенциала России, а не снижение призывного возраста в Украине.

"Целью должно быть сохранение как можно большего количества жизней, а не сохранение оружия на складах", - написал Зеленский в социальной сети Х.

Самое важное – работать вместе над тем, как завершить эту войну, считает президент Украины, и США, по его словам, способны добиваться чрезвычайных результатов. Именно об этом шла речь на встрече в Париже, напомнил Зеленский.