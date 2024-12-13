Украина не должна компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат. Необходимо сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад техникой и подготовке личного состава для её использования, заявил президент Украины.
Таким образом, Владимир Зеленский прокомментировал заявление представителя Госдепартамента Мэтью Миллера о том, что США вооружат и обучат новобранцев, если украинские власти снизят мобилизационный возраст до 18 лет.
По словам Зеленского, приоритетом должны быть поставки ракет и снижение военного потенциала России, а не снижение призывного возраста в Украине.
"Целью должно быть сохранение как можно большего количества жизней, а не сохранение оружия на складах", - написал Зеленский в социальной сети Х.
Самое важное – работать вместе над тем, как завершить эту войну, считает президент Украины, и США, по его словам, способны добиваться чрезвычайных результатов. Именно об этом шла речь на встрече в Париже, напомнил Зеленский.
"Я сказал президенту Трампу, что Путин боится только его и, возможно, Китая. И это правда. Только решительность может привести эту войну к справедливому завершению и обеспечить длительный мир. Надо действовать сейчас, чтобы восстановить надлежащий международный порядок", - подчеркнул президент Украины.
Администрация президента США давно призывает Украину снизить мобилизационный возраст с 25 до 18 лет. Украинцев в возрасте 18–25 лет, признанных годными к военной службе, не мобилизуют, а призывают на срочную службу.
В комментарии РБК-Украина член комитета Верховной Рады по национальной безопасности Федор Вениславский заявил, что в парламенте не рассматривают никакие законодательные инициативы по снижению мобилизационного возраста и о принудительной мобилизации женщин.