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10-12-2024, 18:00

Зеленський відповів на заклики США щодо мобілізації 18-річних

Категория: Новини / Історія та суспільство

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Украина не должна компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат. Необходимо сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад техникой и подготовке личного состава для её использования, заявил президент Украины.

Таким образом, Владимир Зеленский прокомментировал заявление представителя Госдепартамента Мэтью Миллера о том, что США вооружат и обучат новобранцев, если украинские власти снизят мобилизационный возраст до 18 лет.

По словам Зеленского, приоритетом должны быть поставки ракет и снижение военного потенциала России, а не снижение призывного возраста в Украине.

"Целью должно быть сохранение как можно большего количества жизней, а не сохранение оружия на складах", - написал Зеленский в социальной сети Х.

Самое важное – работать вместе над тем, как завершить эту войну, считает президент Украины, и США, по его словам, способны добиваться чрезвычайных результатов. Именно об этом шла речь на встрече в Париже, напомнил Зеленский.

"Я сказал президенту Трампу, что Путин боится только его и, возможно, Китая. И это правда. Только решительность может привести эту войну к справедливому завершению и обеспечить длительный мир. Надо действовать сейчас, чтобы восстановить надлежащий международный порядок", - подчеркнул президент Украины.

Администрация президента США давно призывает Украину снизить мобилизационный возраст с 25 до 18 лет. Украинцев в возрасте 18–25 лет, признанных годными к военной службе, не мобилизуют, а призывают на срочную службу.

В комментарии РБК-Украина член комитета Верховной Рады по национальной безопасности Федор Вениславский заявил, что в парламенте не рассматривают никакие законодательные инициативы по снижению мобилизационного возраста и о принудительной мобилизации женщин.

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