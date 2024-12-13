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Учора, 12:00

Палата представників Конгресу викреслила ленд-ліз України із військового бюджету США на 2025 рік

Категория: Новини / Політика

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В США Палата представителей Конгресса приняла военный бюджет на 2025 год без продления ленд-лиза для Украины. Об этом сообщила посол Украины Оксана Маркарова.

По ее словам, в сенатском законопроекте этот пункт был, но в итоге Палата представителей проголосовала за документ без него.

“Однако законопроект, утвержденный Палатой представителей не содержал такого положения. В консолидированном тексте законопроекта соответствующее положение не включено”, — написала посол.

Теперь законопроект должен будет утвердить Сенат.


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