Палата представників Конгресу викреслила ленд-ліз України із військового бюджету США на 2025 рік

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В США Палата представителей Конгресса приняла военный бюджет на 2025 год без продления ленд-лиза для Украины. Об этом сообщила посол Украины Оксана Маркарова.
По ее словам, в сенатском законопроекте этот пункт был, но в итоге Палата представителей проголосовала за документ без него.
“Однако законопроект, утвержденный Палатой представителей не содержал такого положения. В консолидированном тексте законопроекта соответствующее положение не включено”, — написала посол.
Теперь законопроект должен будет утвердить Сенат.