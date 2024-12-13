В Украине могут появиться иностранные войска, которые будут сдерживать Россию от еще одного нападения в будущем. Фокус рассказывает, где будут размещены миротворцы, и действительно ли они помогут избежать новой атаки.

В четверг, 12 декабря, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск будут обсуждать появление в Украине миротворческого контингента. Речь идет о 40 тысячах военных, которые стали бы на линии разграничения в случае перемирия в войне. Однако неизвестно, о военных из каких стран идет речь.

В СМИ со ссылкой на анонимного польского чиновника отметили, что отправка миротворцев в любую страну — это полномочия ООН, а не Франции или Польши. Чиновник считает, что дискуссии двух стран на эту тему не имеют смысла, тогда как единственный вариант — обсуждение в рамках НАТО.

"Это не та формула, которая позволила бы нам принять такое решение. Отправка польских войск в Украину имела бы смысл только в формате НАТО. Трудно даже обсуждать такую тему до 20 января (день инаугурации президента США, — ред.)", — сказал он.

Миротворцы в Украине: что будут делать и где будут стоять

Военный аналитик Дмитрий Снегирев считает, что миротворцы в Украине вряд ли будут размещены.

"Если это миротворцы ООН с мандатом, то там целая процедура. Первый этап — это консультация с обеими сторонами войны — как с нами, так и с Россией. Позиция России по поводу возможного размещения военного контингента стран НАТО известна, она будет категорически против", — пояснил Фокусу Снегирев.

Он отметил, что идея с миротворцами не новая, она поднималась еще с 2017 года во времена Порошенко, а затем в 2020 пыталась быть реализована Зеленским. Аналитик сообщил, что первый этап — это консультации, второй — технические условия. То есть миссия ООН выезжает на место и непосредственно знакомится с военной, социальной, экономической и религиозной составляющими, это сложный процесс. Третий этап — голосование в Совбезе по мандату миссии, однако Россия имеет право вето. Если же врага дожмут и, возможно, проголосуют, то четвертый, основной пункт, — финансирование, бюджет миротворческой операции.

"По разным оценкам, если это 40 тысяч военных, бюджет может составлять до 15 миллиардов. Но здесь основное то, что финансируют члены Совбеза. Причем львиная доля придет на Соединенные Штаты — 29%. А позиция Соединенных Штатов в отношении подобных затратных вещей достаточно известна. Последнее даже сообщение Илона Маска по поводу выделения Украине 50 миллиардов... он достаточно критично к этому относится, а тут опять выделять", — сказал аналитик.

Однако разместить миротворческие силы могут на линии боевого соприкосновения, ведь речь идет о разведении сторон. Миссия может предусматривать несколько вещей, если принуждение к миру — то это одно, а если поддержание мира — то второе.

"Главное, когда поднимался этот вопрос еще впервые, Россия категорически отрицала участие миротворческой операции именно стран НАТО. Позиция России единодушна. Там достаточно четкие заявления Лаврова, Пискова и других по поводу того, что фактически размещение миротворцев будет означать расширение границ НАТО за счет Украины", — сказал Снегирев.

Политолог Олег Постернак отметил в разговоре с Фокусом, что замысел размещения миротворческих сил в Украине заключается в том, чтобы остановить Россию в ее агрессивных намерениях в будущем.

"Россия не выполнила все свои базовые цели, которые она ставила в 2022 году. Понятно, что она будет ставить цели и дальше. Россия учитывает, что Украина хочет возвращения территорий, поэтому она будет готовиться к новой войне. И для того, чтобы избежать этого сценария хотя бы в ближайшие годы до вступления Украины в НАТО, например, если это будут предусматривать условия мирного договора, то идея размещения миротворческого контингента есть как рабочий вариант, определенная небольшая гарантия безопасности", — сказал Постернак.

По его словам, в Украине миротворцев могут разместить на линии фронта, белорусской и российской границах, где сейчас не происходят активные боевые действия. Зато права и роль миротворческих сил будет зависеть от мандата миссии.

"Если это миротворческий контингент ООН — это одни правила, если это миссия ОБСЕ — это другие правила. Если это будет размещение иностранных войск, то это, скорее всего, будут отдельные договоры между Украиной и этими государствами. Будет решение Верховной Рады относительно этого, обязательно с четким определением условий, принципов, обстоятельств, временного промежутка размещения иностранных войск вдоль границы в качестве гарантии безопасности для Украины", — подчеркнул Постернак.

Нападение на страны НАТО? Россия может атаковать миротворцев в Украине

По мнению Постернака, вовсе не означает, что РФ не рассматривает вариант атаки этих миротворческих иностранных сил. Сложно понять, что заставит Россию этого не делать, ведь она сама уже угрожала части стран НАТО, осуществляла акции диверсии, вражеские беспилотники залетали на территорию Румынии, а ракеты сбивались в Польше.

"Поэтому Россия может учитывать и сценарий непосредственной атаки этих иностранных войск", — заявил политолог.

Постернак отметил, что атака на миротворцев может считаться нападением на НАТО, а это включает процесс консультации в соответствии со статьей 5. Однако нападение на войска Альянса не обязательно будет означать коллективный ответ. В частности, статья 5 о коллективной защите предусматривает определенный механизм, который является "довольно противоречивым", по словам политолога.

"Например, Соединенные Штаты не считают целесообразным привлекать коллективный ответ, и тогда это достаточно ограниченный маневр стран НАТО", — пояснил он.

Снегирев считает, что сейчас, вероятно, отрабатываются варианты так называемых гарантий безопасности для Украины. Если об этом идет речь, то Украине предложат введение военного контингента стран НАТО, как гарантий безопасности без мандата ООН. Тогда это совсем другая история.

"Но где гарантия, что Россия не начнет бить по миротворцам? Если рассматривать как вариант гарантий безопасности, то это был бы действенный вариант. Но украинской Конституцией запрещено размещение военных контингентов других стран и наличие военных баз на территории страны. То есть придется менять и Конституцию Украины", — подчеркнул он.

По его словам, если россияне нападут на миротворцев, то вступит в действие пункт 5 устава НАТО, коллективная безопасность.

"Даже выстрел в сторону миротворца... а факт гибели — это уже фактически нападение на страны НАТО со всеми последствиями для РФ" ну и конечно же и для самой страны НАТО, а оно ей надо?," — добавил военный аналитик.

Напомним, 12 декабря президент Франции Эмманюэль Макрон приедет в Польшу , "чтобы рассказать о переговорах с Зеленским и Трампом в Париже". Он встретится с премьером Дональдом Туском и президентом Анджеем Дудой.

12 декабря вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина подтвердила готовность вести диалог по принятию миротворцев Украиной.