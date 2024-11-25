Некоторые европейские страны вновь начали обсуждать возможность отправки на войну в Украине своих войск или частных военных компаний. Дискуссии возобновились на фоне избрания президентом США Дональда Трампа, который, как считается, может остановить военную помощь Киеву. Об этом со ссылкой на источники сообщает французская газета Le Monde.

По данным издания, обсуждения в частности идут между Францией и Великобританией. Они возобновились в ходе визита премьер-министра Кира Стармера в Париж. Источник издания сообщает, что речь идёт о создании "ударной силы союзников в Европе, ориентированной на Украину и европейскую безопасность в целом".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал статью Le Monde, заявив, что Кремлю неизвестно, насколько эти данные соответствуют действительности. По его словам, в Европе нет единства по вопросу отправки войск в Украину. "Поэтому единства мнений у европейцев на этот счет нет, но, конечно, какие-то горячие головы появляются", – заявил Песков.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в ответ на вопрос о том, могут ли быть отправлены в Украину французские военные, ответил, что нельзя исключать никаких вариантов. Он также заявил, что не должно быть каких-либо "красных линий" в вопросе поддержки Киева.

В феврале этого года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отправку западных контингентов в Украину "в будущем не следует исключать", поскольку полномасштабное российское вторжение продолжается уже третий год. На следующий день с заявлениями об отсутствии таких планов выступили Соединённые Штаты, их ключевые союзники в Европе и руководство НАТО.

Президент России Владимир Путин отреагировал тогда на информацию о возможной отправке западных войск в Украину в своем послании Федеральному собранию. "Заговорили об отправке на Украину натовских контингентов. Но мы помним судьбу тех, кто направлял контингенты. Теперь последствия для интервентов будут куда более трагичны. У нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории", – заявил глава государства.

Однако уже в мае Макрон вновь заговорил об отправке военнослужащих стран НАТО в Украину. Тогда он заявил, что такой сценарий возможен, "если русские прорвут фронт и будет запрос от Украины". По словам Макрона, Россия не должна одержать победу, и именно эта цель должна предопределять действия союзников Киева.

Тогда же Минобороны России объявило о проведении учений по применению нестратегического ядерного оружия, обосновав их необходимость "угрозами отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации". О каких лицах и заявлениях идёт речь, не сообщается.

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