Парламент Молдавии в пятницу проголосовал за введение чрезвычайного положения в секторе энергетики из опасений того, что Россия этой зимой прекратит поставлять ей свой газ.
Режим ЧП начинает действовать 16 декабря и продлится 60 дней.
Специальная комиссия готовит срочные меры по управлению "неизбежными рисками", если крупнейшая в Молдавии Кучурганская электростанция, расположенная в Приднестровье, останется без российского газа.
Он поступает туда через Украину. Но Киев заявил, что не будет продлевать контракт с российским "Газпромом" о транзите (он истекает 31 декабря).
Молдавские власти утверждают: если Украина откажется от транзита, Россия может осуществлять поставки по альтернативным маршрутам. Но соответствующие договорённости с "Газпром" достичь пока не удаётся.
Молдавская ГРЭС
Российский энергогигант "Газпром" снабжает газом Молдавскую (Кучурганскую) ГРЭС, которая обеспечивает энергией значительную часть территории Молдавии.
Электростанцию приватизировали в 2004 году приднестровские чиновники, а затем продали её российской государственной компании. Саму приватизацию Кишинёв не признаёт.
В конце 2022 года в Молдавии уже происходили серьёзные перебои с энергоснабжением после российских ударов по соседней Украине.
Он добавил, что прекращение поставок природного газа может вызвать экономический и гуманитарный кризисы, но заверил в том, что никто из молдаван не останется "в холоде и темноте".
Приднестровье тоже объявило на этой неделе чрезвычайное положение на случай, если региону отключат российский газ.
Диверсификация энергоисточников
С того времени, как Россия начала крупномасштабное вторжение в Украину, Молдавия, полностью зависящая от энергоресурсов из РФ, взяла курс на диверсификацию.
В октябре проевропейский президент Молдавии Майя Санду переизбралась на второй срок. А недавний референдум также показал, что граждане страны поддерживают курс на евроинтеграцию.
Оба голосования прошли на фоне обвинений в адрес России в попытках вмешательства в избирательный процесс с целью остановить разворот бывшей советской республики на Запад и к ЕС.
Москва все обвинения отрицает.