Украина отказывается продлевать контракт с "Газпромом" о транзите газа в Европу. О его поставках в Молдавию по альтернативным маршрутам сторонам пока договориться не удалось.

Парламент Молдавии в пятницу проголосовал за введение чрезвычайного положения в секторе энергетики из опасений того, что Россия этой зимой прекратит поставлять ей свой газ.

Режим ЧП начинает действовать 16 декабря и продлится 60 дней.

Специальная комиссия готовит срочные меры по управлению "неизбежными рисками", если крупнейшая в Молдавии Кучурганская электростанция, расположенная в Приднестровье, останется без российского газа.

Он поступает туда через Украину. Но Киев заявил, что не будет продлевать контракт с российским "Газпромом" о транзите (он истекает 31 декабря).

Молдавский премьер-министр Дорин Речан заявил, что его страна столкнулась с "ситуацией исключительного характера". По его утверждению, существует угроза того, что Москва лишит Молдавию энергоресурсов с целью дестабилизировать там обстановку, оставив людей "посреди зимы без отопления и электричества".

Молдавские власти утверждают: если Украина откажется от транзита, Россия может осуществлять поставки по альтернативным маршрутам. Но соответствующие договорённости с "Газпром" достичь пока не удаётся.

Молдавская ГРЭС

Российский энергогигант "Газпром" снабжает газом Молдавскую (Кучурганскую) ГРЭС, которая обеспечивает энергией значительную часть территории Молдавии.

Электростанцию приватизировали в 2004 году приднестровские чиновники, а затем продали её российской государственной компании. Саму приватизацию Кишинёв не признаёт.

В конце 2022 года в Молдавии уже происходили серьёзные перебои с энергоснабжением после российских ударов по соседней Украине.

Речан призвал коллег сделать всё для, того чтобы "нынешняя зима стала последней, когда стране грозит нехватка энергии". "Очевидно, что эти кризисы намеренно провоцируются, и их цель - посеять панику и хаос", - добавил он.

Он добавил, что прекращение поставок природного газа может вызвать экономический и гуманитарный кризисы, но заверил в том, что никто из молдаван не останется "в холоде и темноте".

Приднестровье тоже объявило на этой неделе чрезвычайное положение на случай, если региону отключат российский газ.





Диверсификация энергоисточников

С того времени, как Россия начала крупномасштабное вторжение в Украину, Молдавия, полностью зависящая от энергоресурсов из РФ, взяла курс на диверсификацию.

Румынский министр энергетики Себастьян Бурдужа заявил в четверг, что Румыния готова поддержать соседа,"если того потребует ситуация", "перед лицом агрессии с востока". Он анонсировал увеличение оперативных балансирующих мощностей по поставкам газа в Молдавию и пообещал обеспечить ей приоритетный доступ к сырью из своих газохранилищ.

В октябре проевропейский президент Молдавии Майя Санду переизбралась на второй срок. А недавний референдум также показал, что граждане страны поддерживают курс на евроинтеграцию.

Оба голосования прошли на фоне обвинений в адрес России в попытках вмешательства в избирательный процесс с целью остановить разворот бывшей советской республики на Запад и к ЕС.

Москва все обвинения отрицает.

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