Кабинет министров утвердил условия продажи на электронном аукционе государственной доли (100%) в уставном капитале ООО "Мотордеталь-Конотоп". Соответствующее решение правительство приняло 13 декабря 2024 года (копия есть в распоряжении ЭП).

В соответствии с условиями стартовая цена продажи указанной выше доли составляет 278,5 млн грн. Все полученные от реализации средства будут направлены в государственный бюджет и направлены в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Ранее глава Фонда госимущества ФГИУ Виталий Коваль рассказывал, что "Мотордеталь-Конотоп" - это прибыльное бюджетообразующее предприятие в Конотопе, на котором работают более 700 человек. "Их клиенты - известные сознательные компании, вроде Rolls-Royce, Scania, MAN, Iveco, Mercedes-Benz, Volvo, Renault, CAT", - написал Коваль.

"Мотордеталь-Конотоп" - один из крупнейших заводов в Европе, который занимается производством гильз цилиндров для автомобильных, тракторных, корабельных, тепловозных и стационарных двигателей внутреннего сгорания. В структуру производства входят чугунно-литейные, механообрабатывающие и вспомогательные цеха.

Напомним:

10 августа 2023 года Высший антикоррупционный суд принял решение взыскать в доход государства активы, принадлежащие сенатору Совета Федерации РФ Сергею Калашникову. Одним из его активов было ООО "Мотордеталь-Конотоп".



