Биткоин поставил новый рекорд в понедельник, превысив отметку в 106 тысяч долларов после того, как избранный президент заявил о планах создать в США стратегический резерв биткоина, аналогичный стратегическому нефтяному резерву.

Курс биткоина, самой известной и большой по капитализации криптовалюты, достиг максимума в 106 533 доллара, после чего несколько снизился. Курс эфира, второй крупнейшей криптовалюты, также поднимался до 3952 долларов.

По мнению аналитика компании IG Тони Сикамора, «теперь рынок ждет 110 тысяч долларов за биткоин».

«Откат, которого многие ждали, не случился из-за этой новости», – сказал он.

Биткойн и другие криптовалюты оказались в центре внимания, поскольку инвесторы надеются, что будущая администрация президента Дональда Трампа создаст более дружелюбную к криптовалюте регуляторную среду. За год биткоин вырос на 192%.

«Мы хотим сделать кое-что значительное с криптовалютой, потому что не хотим, чтобы Китай или кто-то еще приняли ее. Мы хотим быть во главе», – заявил Трамп телеканалу CNBC в конце прошлой недели.

Когда его спросили, планирует ли он создать криптовалютный резерв по аналогии с нефтяным резервом, Трамп сказал: «Да, думаю, что да».