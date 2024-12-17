Количество денежных переводов, отправляемых за пределы ЕС его жителями, продолжает расти с каждым годом и значительно превышает приток денег.

Объём денежных средств, отправляемых жителями Европейского союза за его пределы, стремительно растёт.

С 2018 года он увеличился на 20 млрд евро и, как сообщает Eurostat, достигнет рекордной цифры в 50,9 млрд евро в 2023 году. Это значительно отличается от суммы, получаемой жителями ЕС, которая в прошлом году составила "всего" 14 млрд евро и оставалась стабильной с 2018 года.

Все страны с положительным балансом - то есть получившие больше денег, чем отправившие, - находятся в Восточной Европе, причем почти половина из них - кандидаты в члены ЕС.

Сербия возглавляет список, за ней следуют Румыния, Хорватия, Босния и Герцеговина, Болгария, Косово и Албания.





Самый отрицательный платежный баланс у Франции - 15,7 млрд евро, за ней следуют Испания (-8 млрд евро) и Германия (-7,4 млрд евро).

Крупнейшей страной-источником денежных переводов в мире являются США.

Всемирный банк определил их как "важнейший источник" денежных средств, особенно для стран с низким и средним уровнем дохода.

В 2023 году Латинская Америка и Карибский бассейн станут регионом с самым высоким ростом потоков денежных переводов (7,7 %).

Значительно выросли суммы в Южной Азии (+5,2 %), "в основном благодаря активным потокам в Индию, а в регионе Восточной Азии и Тихого океана рост составил 1,8 %, чему способствовали денежные переводы на Филиппины".

С другой стороны, денежные переводы в страны Африки к югу от Сахары сократились на 0,3 %. Однако эти потоки продолжают оказывать поддержку странам, страдающим от отсутствия продовольственной безопасности и долговых проблем, отмечает организация.