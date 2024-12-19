Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно обращался к американским властям с просьбой предоставить Киеву лицензию на локальное производство зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом глава государства заявил в ходе беседы с читателями французского издания Le Parisien, передает Фокус.

"Я очень много раз просил у Соединенных Штатов Америки дать лицензии на производство Patriot. Вроде бы никто не против. Никто ни разу мне не сказал: нет, мы вам не дадим. Но до сих пор мы ничего не получили", — сказал Зеленский.

По его словам, эта инициатива обусловлена острой необходимостью усиления обороны украинских городов и тылов от российских ракетных ударов. Президент также подчеркнул, что задержки с поставками систем ПВО от союзников вынуждают Украину искать пути самостоятельного решения проблемы.

"За три года войны мы до сих пор не получили того количества систем ПВО, которое нам необходимо. Мне объясняли, что производственные мощности не позволяют выпускать системы в необходимом объеме, что существует множество стран, также ожидающих поставок, и есть контракты", — добавил украинский лидер.

Перспективы локализации производства

Комментируя слова Зеленского обозреватели "Милитарного" отметили, что разработка и производство зенитных систем MIM-104 Patriot занимает годы. Например, контракт Германии на четыре батареи предполагает их поставку только к 2027–2029 годам. Проблемы с поставками касаются не только самих комплексов, но и их ключевых элементов — ракет-перехватчиков.

Например, ракеты GEM-T от Raytheon, которые эффективны против аэродинамических целей, производятся в количестве лишь 240 единиц в год. А ракеты PAC-3 MSE от Lockheed Martin, предназначенные для поражения баллистических целей, производятся в количестве около 500 единиц в год. При этом планируется увеличение до 650 единиц к 2027 году.

Кроме того, сам процесс производства Patriot требует сотрудничества нескольких компаний, где Raytheon выступает главным подрядчиком. Таким образом, передача лицензий на производство комплекса предполагает значительное количество разрешений и межгосударственных соглашений.

Аналитики подчеркнули, что в настоящий момент прецедентов передачи технологий на производство Patriot партнерам США не существует. Однако примеры локального производства ракет к этим комплексам уже есть. Так, в 2024 году европейская компания MBDA начала строительство завода в Германии для производства ракет GEM-T по лицензии.