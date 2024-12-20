Потери государственного бюджета Украины в 2024 году из-за теневого рынка табака оцениваются в 21,9 млрд грн., сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
“Это результаты исследования Kantar Украина. Средняя годовая доля нелегального табака в Украине — 16,1%. У нелегальных товаров нет акцизной марки и за них не платят налоги, из-за этого миллиарды ежегодно проходят мимо бюджета, а люди покупают некачественную продукцию неизвестного происхождения”, — написал он в Телеграм.
Он отметил, что для борьбы с теневым рынком идет работа над еАкцизом — электронной системой оборота табака и алкоголя.
“Когда внедрим сервис, товары можно будет отследить на протяжении всего пути — от производителя до конечного потребителя. А каждый украинец сможет проверить легальность товара за несколько кликов через “Дию”, — указал Федоров.
“Бизнес будет получать акцизные марки без бюрократии и визитов в налоговую службу, быстро и прозрачно. Бета-тест еАкциза запланирован уже на весну 2025-го”, — добавил он.