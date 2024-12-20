“Это результаты исследования Kantar Украина. Средняя годовая доля нелегального табака в Украине — 16,1%. У нелегальных товаров нет акцизной марки и за них не платят налоги, из-за этого миллиарды ежегодно проходят мимо бюджета, а люди покупают некачественную продукцию неизвестного происхождения”, — написал он в Телеграм.