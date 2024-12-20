Новость о «Масклони» — это фейк.

В сети появилось видео, на котором гендиректор Tesla Илон Маск якобы страстно обнимается с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Ролик распространился в социальных сетях, таких как X и Instagram, и споровождался описаниями, якобы свидетельствующими о привязанности пары друг к другу. Одна из надписей, например, гласит: «è amore», что означает «это любовь» на итальянском языке, который часто считается одним из самых романтичных языков.В некоторых вариантах видеоролика поцелуй не такой интимный — в том, что ниже, Мелони держит руки за спиной, а не ласкает лицо Маска. Плохие новости для всех поклонников Маска и Мелони, потому что эти видео были сгенерированы искусственным интеллектом.

Есть несколько классических признаков того, что это именно так: если внимательно посмотреть на руки пары, они кажутся искаженными и размытыми в некоторых моментах. Черты лица персонажей также меняются по мере их движения, причем настолько, что иногда они даже не похожи на Мелони и Маска. Другие фигуры на заднем плане также размыты.

Поддельные видео, судя по всему, были созданы на фоне встречи Мелони и Маска в Париже на открытии собора Нотр-Дам. На реальных фотографиях с мероприятия, на котором собрались лидеры и другие высокопоставленные лица со всего мира, видно, как пара смеется вместе.Эти снимки стали поводом для появления в сети мема, намекающего на возможные романтические отношения между Маском и Мелони, которых некоторые называют «Масклони».В другие моменты эти двое были запечатлены общающимися и смеющимися с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Это не первый раз, когда итальянский премьер-министр оказывается в паре с другими известными личностями благодаря своей экспрессивной натуре.Ранее она привлекала внимание пользователей социальных сетей своим общением с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и бывшим премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.



Мелони и Сунак на саммите в Италии Christopher Furlong/2024 Getty Images

Помимо маловероятного цветущего романа между ними, Мелони и Маск, похоже, создают прочный политический союз, в частности, благодаря их общим антииммиграционным и так называемым "антивоенным" взглядам.

Впервые они выразили свое восхищение друг другом во время визита Маска в официальную резиденцию Мелони в июне 2023 года. Позже Маск был гостем на мероприятии для молодых членов правой популистской партии Мелони "Братья Италии".

В этом году Маск вручил Мелони премию "Гражданин мира" в сентябре в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН. Премия присуждается Атлантическим советом - аналитическим центром, который с 1961 года работает над сотрудничеством между США и Европой.

Мелони и Маск на вручении премии Michelle Farsi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Он и раньше публично одобрял политические позиции Мелони, например, однажды прокомментировав "Браво!" на канале X в ответ на видео, в котором премьер-министр Италии пообещал жестко пресечь нелегальных иммигрантов.

Мелони также часто называют главным кандидатом на то, чтобы помочь преодолеть разрыв между США и ЕС, поскольку возвращение Трампа в Белый дом приближается. Учитывая, что Маск намерен занять видное место в предложенном Министерстве эффективности правительства США, основа для этого, похоже, уже подготовлена.