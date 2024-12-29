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Дата: 26-12-2024, 23:23
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26-12-2024, 23:23
Божественна літургія у храмі святителя Спиридона Триміфунтського
Категория:
Новини
/
Таїнство віри
Автор:
Одесская епархия.
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