“Это имущество, в частности, включает объекты, которые уже были реализованы агентством через систему, такие как автомобиль Maybach, часы, картины, квадроциклы и багги на общую сумму более 10,2 млн гривен”, — сообщила она.

Согласно постановлению суда, запрет обоснован возможными рисками отчуждения и уменьшения стоимости активов, принадлежащих ответчикам или связанным с ними компаниям.

Суд считает, что реализация этих активов может сделать невозможным исполнение судебного решения в случае удовлетворения исковых требований об их взыскании в доход государства.

В то же время АРМА уже осуществило продажу части этого имущества, и вырученные средства были направлены в госбюджет Украины.

“Однако решение ВАКС ставит под сомнение законность проведения таких процедур в системе Prozorro.Продажи и подрывает доверие к прозрачному управлению арестованными активами”, — добавила Дума.

Агентство уже остановило все активные торги с целью обеспечения исполнения судебного решения и одновременно готовится к обжалованию решения в апелляционной инстанции.





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