“Это имущество, в частности, включает объекты, которые уже были реализованы агентством через систему, такие как автомобиль Maybach, часы, картины, квадроциклы и багги на общую сумму более 10,2 млн гривен”, — сообщила она.
Согласно постановлению суда, запрет обоснован возможными рисками отчуждения и уменьшения стоимости активов, принадлежащих ответчикам или связанным с ними компаниям.
Суд считает, что реализация этих активов может сделать невозможным исполнение судебного решения в случае удовлетворения исковых требований об их взыскании в доход государства.
В то же время АРМА уже осуществило продажу части этого имущества, и вырученные средства были направлены в госбюджет Украины.
“Однако решение ВАКС ставит под сомнение законность проведения таких процедур в системе Prozorro.Продажи и подрывает доверие к прозрачному управлению арестованными активами”, — добавила Дума.
Агентство уже остановило все активные торги с целью обеспечения исполнения судебного решения и одновременно готовится к обжалованию решения в апелляционной инстанции.