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Всех налоговиков оснастят бодикамерами, которые будут фиксировать осуществление налоговых проверок.
Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
По словам Гетманцева, такие меры сделают невозможным злоупотребления со стороны налоговиков и налогоплательщиков.
Также налоговики будут оснащены планшетами и переносными принтерами для ликвидации написанных от руки актов.
Напомним:
Государственная налоговая служба обнародовала названия предприятий, вошедших в Перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства - "Клуба белого бизнеса".