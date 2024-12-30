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Сьогодні, 10:00

Податківців зобов'яжуть носити камери

Категория: Новини / Економіка та фінанси

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Всех налоговиков оснастят бодикамерами, которые будут фиксировать осуществление налоговых проверок.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По словам Гетманцева, такие меры сделают невозможным злоупотребления со стороны налоговиков и налогоплательщиков.

Также налоговики будут оснащены планшетами и переносными принтерами для ликвидации написанных от руки актов.

Напомним:

Государственная налоговая служба обнародовала названия предприятий, вошедших в Перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства - "Клуба белого бизнеса".


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