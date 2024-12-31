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Сьогодні, 12:00

Влада Молдови хоче націоналізувати "Молдовагаз", чий контрольний пакет належить "Газпрому"

Категория: Новини / Політика

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В Молдове хотят национализировать активы компании “Молдовагаз”, контрольный пакет которой в 50% принадлежит российскому “Газпрому”. Премьер-министр страны  Дорин Речан распорядился подготовить для этого законодательную базу. Об этом сообщает Reuters.

“Газпром” заявил, что планирует приостановить экспорт газа в Молдову с 05:00 по Гринвичу 1 января из-за невыплаченных долгов. Кишинев наличие долга не признает.

“Международный аудит показал, что никакого долга не существует. Может быть, эти деньги и были потрачены на путешествия и яхты, но недопустимо перекладывать этот долг на плечи граждан Молдовы”, — заявил Речан.

Выступая на заседании правительства, он поручил своему министру юстиции подготовить законодательные изменения, которые позволят провести национализацию. “Мы должны действовать в стратегических секторах. Кстати, эти объекты у нас тоже когда-то отобрали... И мы должны вернуть их в государственную собственность”, — сказал Речан, имея в виду структуру собственности, когда компания была создана в 2013 году.

Помимо доли “Газпрома”, около 13% “Молдовагаз” принадлежит Приднестровью, а 35,6% — правительству Молдовы.

Россия поставляет в Молдову около 2 млрд кубометров газа в год. Он транспортируется через Украину, чье соглашение о транзите газа с Россией истекает 31 декабря. Киев отказался продлевать соглашение о транзите газа.

“Молдовагаз” транспортирует российский газ в Приднестровье, где он используется для выработки дешевой электроэнергии, которая продается в контролируемые правительством части Молдовы.


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