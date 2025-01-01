Титул чемпиона мира впервые в истории получили два гроссмейстера. В Нью-Йорке завершился шахматный чемпионат мира по блицу.

В финале быстрых шахмат встретились норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен и выступающий под "нейтральным" флагом россиянин Ян Непомнящий.

Шахматисты обменялись победами в четырех партиях, а на тай-брейке три дополнительные партии завершили вничью.

Далее Карлсен предложил Непомнящему разделить между собой титул, добавив, что если в FIDE откажутся, то оба соперника договорятся играть бесконечные быстрые ничьи.

В конечном итоге, впервые в истории было принято решение, что чемпионский титул будет разделен между двумя финалистами.

Карлсен следующим образом объяснял ситуацию:

"Мы дошли до отметки, когда это уже был длинный день. Мы сыграли много матчей, у нас было три ничьих - и я чувствовал, что могу продолжать играть. Но разделить победу стало хорошим решение, это хороший способ завершить все это. Люди, конечно, понимают, что мы и устали, и нервничаем. Кому-то это понравится, кому-то - нет. Так оно есть", - сказал норвежец.

Напомним, FIDE с октября 2018 года возглавляет россиянин Аркадий Дворкович. До этого назначения он был заместителем председателя правительства России.

Магнус Карлсен считается одним из лучших игроков в истории шахмат. Он является 16-м чемпионом мира.

Ранее сообщалось о том, что Карлсена дисквалифицировали на чемпионате мира из-за джинсов.





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