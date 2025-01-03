С 1 января 2025 года в Украине вводится военный сбор для ФЛП. Соответствующие изменения предусматривает закон №4113-IX об отмене налогообложения “задним числом” при принятии закона об историческом повышении налогов.

“Ресурсный закон” Верховная Рада приняла в октябре. Однако президент Владимир Зеленский полтора месяца его не подписывал и сделал это только 28 ноября. Следовательно, закон о повышении налогов вступил в силу только с 1 декабря. При этом Верховная Рада отложила введение военного сбора для ФЛП до 1 января.

Как объясняет Судебно-юридическая газета, с 1 января для ФЛП первой, второй и четвертой групп ставка военного сбора составляет 10% от минимальной заработной платы, установленной на начало 2025 года (8000 грн). Соответственно, военный сбор будет рассчитываться на основе этой суммы, то есть составит 800 грн. в месяц.

Плательщики единого налога третьей группы (юридические лица и ФЛП) начнут уплачивать военный сбор в размере 1% от своего оборота по итогам первого квартала 2025 года.

Кроме того, не будут платить военный сбор “задним числом” физических лиц. Задекларированный физическими лицами общий годовой доход за 2024 год будет облагаться налогом военным сбором по ставке 1,5% (кроме дохода от операций с имуществом, дохода в виде стоимости наследуемого или полученного в подарок имущества, облагаемого налогом по ставке 5% с 1 декабря 2024 года). Также другие доходы физических лиц (доход от зарплаты, аренды, выигрыша, депозита и т.п.) облагаются военным сбором в размере 5% с 1 декабря 2024 года.

Ставка военного сбора увеличится до 5% для доходов, указываемых в годовой декларации, начиная с 1 января 2025 года.

В то же время ОВГЗ, в том числе военные облигации, для физических лиц продолжают не облагаться налогом ни НДФЛ, ни военным сбором. Социальные выплаты, пенсии, стипендии и другие доходы, не подпадающие под налогообложение НДФЛ, также не облагаются налогом на военный сбор.

Ставка военного сбора для военнослужащих и работников силовых структур, определенных в законе, остается на уровне 1,5%.

Как сообщалось, 19 декабря “Опендатабот” сообщал, что с начала 2024 года в Украине прекратили свою деятельность 254 288 физлиц-предпринимателей. После подписания президентом закона о повышении налогов закрылось 22,5 тыс. ФЛПов.

В то же время глава налогового комитета ВР Данило Гетманцев опроверг массовое закрытие бизнесов после подписания закона о повышении налогов. По его данным, за последние два месяца количество вновь созданных ФЛП увеличилось на 7 тысяч по сравнению с прекращенными или составило 47,7 тыс. плательщиков против 40,7 тыс. прекращенных ФЛПов.

Позже “Опендатабот” провел большой опрос по планам малого и среднего бизнеса. 27% опрошенных физлиц-предпринимателей заявили, что планируют закрытие в ближайшее время.

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