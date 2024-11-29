Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №11416-д об историческом повышении налогов.
Об этом говорится на сайте Рады.
По данным заместителя председателя налогового комитета Ярослава Железняка, закон вступит в силу 30 ноября.
Как сообщалось ранее, повышение налогов включает следующие изменения:
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Повышение военного сбора с зарплат физлиц (включая участников режима "Дія.Сити") с 1,5% до 5% - с даты вступления в силу закона. Исключение – военнослужащие (останется 1,5%).
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Увеличение с 1 января 2025 года военного сбора по другим доходам граждан (кроме зарплат) с 1,5% до 5%.
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Введение военного сбора в размере 10% от минимальной зарплаты (сейчас – 800 грн) для физлиц-предпринимателей первой, второй и четвертой групп.
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Введение военного сбора для ФЛП третьей группы в размере 1% от дохода.
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Повышение ставки налога на прибыль за 2024 год для банков с 25 до 50%. Поскольку они уже уплатили налоги по старой ставке за большую часть этого года, то новый налог вводится ретроспективно (задним числом).
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Повышение ставки налога на прибыль для небанковских финансовых учреждений (кроме страховых компаний) с 18 до 25% с 1 января 2025 года.
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Введение ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль для АЗС: 30, 45 или 60 тыс. грн. за каждую станцию в зависимости от ее типа. Сумма переплат не будет учитываться для уменьшения налоговых обязательств в будущем.
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Введение авансового взноса по налогу на прибыль для пунктов обмена валют в размере 700 евро за каждый пункт обмена в Киеве, 600 евро – в городах с населением более 50 тыс. человек, 200 евро – для других населенных пунктов.
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Введение минимального налога на землю в размере 700 грн. и 1 400 грн. за гектар.
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Введение ежемесячной отчетности по НДФЛ, военному сбору и единому социальному взносу с 1 января 2025 года. Ранее в Верховной Раде это связывалось с введением "экономического бронирования", но сейчас эта норма необходима для мониторинга соответствия забронированным новым требованиям .
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Освобождение "национального кэшбека" от налогообложения НДФЛ и военным сбором в 2024-2025 годах.
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Повышение ренты на добычу щебня, глины, гранита и песка – не менее 5 дол. за тонну.
Напомним:
Налоговый комитет поддержал отмену повышения налогов "задним числом" для ФЛП в 2024 году.
Верховная Рада приняла законопроект №11416-д об увеличении налогов 10 октября 2024 года.