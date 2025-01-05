В Неделю 27-ю по Пятидесятнице, святых праотец, Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский совершил Божественную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе города Одессы в сослужении настоятеля протоиерея Иоанна Желиховского и клириков собора.

В Свято-Ильинском Одесском мужском монастыре в новогоднюю ночь, в день памяти мученика Вонифатия, совершили ночную Божественную литургию. Ночью 1-го января 2025-го года праздничное богослужение возглавил игумен обители, архиепископ Арцизский Виктор, в сослужении братии в священном сане.

30-го декабря архиепископ Арцизский Виктор принял участие в установлении купола и креста для храма в честь иконы Божией Матери «Знамение» Курская-Коренная. Перед началом архиепископ Виктор в сослужении настоятеля протоиерея Вячеслава Ковалева и клирика храма протоиерея Павла Пергуна совершил молебен на начало доброго дела.

«Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Мф. 6,6), - говорит Господь.

Помышляем, что мы исполнили только повеленное нам Богом, как рабы непотребные, чем же можно нам тщеславиться? Да еще все ли так исполнили мы, как Бог велел? Милостыня дело не наше, а Божие, Богом нам только порученное; мы исполнили дело Божие, пусть Богу и Слава воздается: «не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу» (Пс. 113,9), - вторит нам псалмопевец.

Впрочем, и мы не будем лишены славы: Бог все видит, везде присутствует; на Его Страшном Суде не укроется, как бы мы не старались скрыть, ни малое, ни великое дело наше; поэтому знаем, что и Отец наш Небесный, видящий тайное, от Которого ничто нигде не может укрыться, воздаст нам явно, открыто. Это воздаяние бывает иногда и в этой жизни, когда рука дающего не только не оскудевает, но видимо наполняется; но особенно оно будет явно на Страшном Суде Христовом, когда за все дела и даже намерения наши будет объявлено нам воздаяние.

«Чего желаете вы? - объясняет святитель Иоанн Златоуст. - Не того ли, чтобы иметь зрителей дел наших? Вот вы имеете не Ангелов, не Архангелов, но Бога всяческих. Если же желаете и людей иметь зрителями, то Он исполнит и это ваше желание: если вы ныне захотите показываться, то можете показаться только десяти, двадцати или ста человекам; а если стараетесь скрываться ныне, то тогда Сам Бог возвестит о вас перед всей вселенной. Видящие ныне обвинят вас в тщеславии, а тогда будут все удивляться вам. Даже если бы Бог и не наказал за тщеславие, то и тогда ищущему славы неприлично было бы менять Бога на людей, заставляя их смотреть на свои добрые дела. Сам Царь Небесный желает видеть наш подвиг: зачем же мы от Него отвращаемся и желаем, чтобы видели только люди?»

Сам Отец Небесный на нас взирает; будем же достойными такого Отца.





полный тест здесь