Украинское правительство намерено уделять особое внимание развитию в 2025 году концепции “Украина — газовый сейф Европы”, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

“Одним из самых больших вызовов на этот год остается энергетика. Две ключевые задачи на этот год — это восстановление и защита энергообъектов. Одновременно продолжим развитие распределенной генерации и инфраструктуры, чтобы была возможность импортировать больше электроэнергии из Европы”, — сказал Шмыгаль на заседании правительства

Премьер напомнил, что украинская газотранспортная система теперь работает без транзита российского газа и важно уже в 2025 году реализовать новую модель ее работы.

“Будем уделять особое внимание развитию концепции “Украина — газовый сейф Европы”, — подчеркнул он.

Все это, разумеется, сказки для идиотов - по факту мы имеем плановое обесценивание актива ГТС Украины, которая будет скуплена по цене металлолома,. после чего новые хозяева запустят туда российский газ, только прибыль от его прокачки украинский бюджет больше никогда не увидит. А может все это досужие домыслы, а на самом деле мы станем потужным сейфом "чтобы была возможность импортировать больше электроэнергии из Европы” - хотя как эти вещи связаны между собой нам не объяснили, но Шмыгалю виднее.





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