Военный отметил, что проходил военную кафедру еще 20 лет назад. Но ему все же дали офицерские звание и должность, несмотря на отсутствие соответствующих знаний и опыта.

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что из бригады "Анна Киевская" сбежало более 50 военнослужащих. Один из офицеров, причастный к созданию подразделения, который сегодня находится в СОЧ, подтвердил изданию "Радио Свобода", что причиной такой ситуации стало то, что формирование состоит из необученных мобилизованных, прослуживших менее двух месяцев после зачисления на службу.

Военный на условиях анонимности рассказал, что у него самого не было подготовки до зачисления в бригаду. Несмотря на это, он был назначен командиром взвода в подразделении инженерного обеспечения, хотя у него нет ни соответствующих военных знаний, ни навыков. Он не прошел даже базовую военную подготовку, ведь уже имел офицерское звание.

"Я не являюсь кадровым офицером. Я учился 20 лет назад и прошел военную кафедру. Поскольку у меня высшее образование, то сразу присвоили звание младшего офицера, — рассказал он. — Ребят, которые были рядовыми солдатами, то их забирали ежедневно на базовую общую военную подготовку. Я ее не проходил.

Я подошел к командирам и говорю: "А вы чему-то будете нас учить? Я понимаю, что людей вы набрали, в форму одели, но я не могу такую ответственность на себя брать, управлять взводом и подвергать человека опасности. Я ничего не знаю". Мне ответили, что меня отправят на учения во Францию".

Туда, продолжил он, забрали тех, кого уже расписали на должности "по штатке". Но его там ничего не научили. Все видео, на которых видны тренировки военных на французских полигонах, реальны, но этого недостаточно.

"Я, например, не знаю, что я должен делать. Я не готов подставлять и выполнять какие-то команды с необученными людьми, плюс я сам необучен. У меня должно быть в подчинении около 30 человек. Я не готов их жизнями рисковать", — пояснил военный.

Во Франции из учений сбежали около полусотни бойцов, но в Украине отважившихся на СОЧ было гораздо больше. Особенно после приказа о переводе в пехоту.

Военный рассказал, как ему объявили о первой задаче после возвращения из Франции, когда подразделение было в Днепропетровской области: "Пришел приказ выезжать в населенный пункт в 20 километрах от линии фронта. Мой командир написал мне: "Собери девять человек, завтра вы едете в конкретное место". Я у него спросил, что там делать. Говорит: "Не знаю".

Военный объяснил, почему он решил самовольно оставить часть. По его словам, "дверь тюрьмы рано или поздно откроется, а крышка гроба не откроется".

"Мы должны найти какой-то подход к людям. Их обеспечить соответствующим обучением. Выходит так, все молчат, приходит какая-то команда сверху, ее нужно выполнить, — рассказал военный. — Как-нибудь, хоть через одно место, но ее нужно выполнить. Это неправильно".





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