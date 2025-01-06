Лидеры обсудили торговые пошлины, поставки газа, войну в Украине и задержание итальянской журналистки в Иране на фоне конфликта США и режима аятолл.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на несколько часов заехала в поместье избранного президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, сообщают итальянские СМИ.

О субботнем визите не было объявлено, и никаких официальных комментариев до сих по не последовало. Фотографии и видео были сделаны журналистами, которые были на месте перед началом встречи.

Как сообщается, Трамп и Мелони посмотрели вместе документальный фильм, "посвящённый проблемам, с которыми сталкиваются некоторые консервативные юристы в рамках действующей правовой системы".

На сеанс также позвали кандидата на пост госсекретаря в будущей администрации, сенатора от Флориды Марко Рубио, конгрессмена Майка Уолтца, которого Трамп выдвинул на пост советника по национальной безопасности, а также Скотта Бессента, который, как ожидается займёт пост главы Минфина.

"Это очень волнующе, – сказал Трамп собравшимся, – я здесь с фантастической женщиной, премьер-министром Италии. Она действительно взяла Европу штурмом, да и весь остальной мир, а мы сегодня с ней поужинаем".

Визит Мелони последовал за недавним задержанием итальянской журналистки Чечилии Салы в Тегеране. Это дело обострило отношения между Италией и Ираном, который требует освобождения иранского инженера, арестованного в Милане по ордеру США. В Вашингтоне считают, что он связан с атакой беспилотника в Иордании в прошлом году, в результате которой погибли трое американских военнослужащих.

Итальянский премьер стала не первым лидером ЕС, встретившимся с Трампом после его переизбрания. 9 декабря миллиардер принимал у себя Виктора Орбана. Мар-а-Лаго недавно посетили и другие мировые лидеры, включая Джастина Трюдо.

Между тем, в четверг президент США Джо Байден должен отправиться в Рим для встречи с Мелони и папой Франциском.

Белый дом заявил, что прощальный визит "подчеркнёт прочность отношений между США и Италией". Ожидается, что Байден поблагодарит Мелони за её председательство в "Большой семёрке" в 2024 году.





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