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Сьогодні, 18:00
Вечірнє Богослужіння напередодні Різдва Христового у Свято-Успенському кафедральному соборі
Категория:
Новини
/
Таїнство віри
/
Перша шпальта
Автор:
Одесская епархия.
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