В парламенте зарегистрирован законопроект 12362 о ротации медицинских работников, среди инициаторов которого народный депутат, член комитета по вопросам здоровья Оксана Дмитриева.

Законопроект предусматривает:

введение понятия «ротация медицинских работников» как временного (сроком до 3 месяцев, но не более 6 месяцев) направления специалистов для выполнения задач в рамках системы медицинского обеспечения сил безопасности и обороны;

гарантии сохранения места работы, должности для медицинских работников, вовлеченных в ротацию;

формирование ротационного резерва медицинских работников для обеспечения нужд гражданской и военной медицины;

установление четких процедур организации ротации медицинских работников;

исключение мобилизации на общих основаниях для медицинских работников, вовлеченных в ротацию.

Как отмечают авторы, в условиях военного положения система здравоохранения сталкивается с серьезными вызовами, связанными с привлечением медицинских работников к мобилизации. Это приводит к существенным кадровым потерям в гражданских медицинских учреждениях, создавая риски для оказания качественной медицинской помощи населению.

Особенно остро эта проблема ощущается в высокоспециализированных медицинских направлениях, таких как интенсивная терапия, реабилитация, онкология и хирургия. К сожалению, во время мобилизации часто встречаются случаи нерационального использования медицинских кадров, в частности, привлечения медицинских работников к выполнению задач, не связанных с их специализацией. Это снижает эффективность использования кадровых ресурсов и ставит под угрозу стабильность функционирования системы здравоохранения.

В то же время ротация распространяется исключительно на военнообязанных медицинских работников, подлежащих мобилизации. Поскольку мобилизация женщин в Украине является добровольной, эта категория военнообязанных не включается в механизм ротации. Это способствует сохранению добровольного характера мобилизации женщин-медиков и учитывает их интересы.

Кроме того, остается актуальной проблема нехватки квалифицированных медицинских специалистов непосредственно на фронте. Военные подразделения часто недоукомплектованы профессиональными медиками, что затрудняет оказание своевременной и качественной медицинской помощи военнослужащим в зоне боевых действий.

Следовательно, по мнению депутатов, введение механизма ротации медицинских работников в качестве альтернативы мобилизации позволит: сохранить кадровый потенциал гражданской медицины, обеспечив ее стабильное функционирование; способствовать восполнению дефицита медицинских кадров в военной медицине за счет целевого привлечения специалистов соответствующей квалификации; обеспечить более эффективное распределение ресурсов между гражданской и военной медициной для удовлетворения потребностей как населения, так и военных.

Таким образом депутаты считают, что принятие этого законопроекта позволит обеспечить медицинскую помощь гражданскому населению и преодолеть дефицит квалифицированных медицинских специалистов в зоне боевых действий.





Источник