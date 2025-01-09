В Украине "стремительно" растет заработная плата. Главной причиной роста зарплат является дефицит работников. Как передает УНИАН, об этом сообщается в новом макроэкономическом и монетарном обзоре Нацбанка.

"Зарплаты в дальнейшем растут высокими темпами из-за дефицита работников. По данным ГССУ, в III квартале 2024 года номинальные зарплаты выросли на 22.3% г/г, а реальные - на 14.2% г/г (по расчетам НБУ согласно данным ГССУ)", - говорится в обзоре Национального банка.

Эксперты добавляют, что в большинстве видов экономической деятельности зарплаты выше, чем были в III квартале 2021 года (то есть, до полномасштабной войны). Исключением является сфера образования и сфера искусства.

Судя по косвенным показателям, рост зарплат имел место и в IV квартале 2024-го.

Отметим, что в последнее время специалисты все чаще акцентируют внимание на дефиците работников, который обусловлен выездом людей из Украины и мобилизацией.

Как сообщает Нацбанк со ссылкой на данные ООН, количество мигрантов за пределами Украины по состоянию на середину декабря составляло 6.8 млн человек. При этом адаптация украинских мигрантов за рубежом растет.

Где в Украине самые большие зарплаты

Напомним, что средние зарплаты штатных работников в стране за январь-сентябрь 2024 года выросли до 20 592 грн.

Самую высокую зарплату фиксировали у людей, которые работают в сфере информации и телекоммуникаций (50 752 грн). По сравнению с аналогичным показателем 2023-го рост составил почти 38%.

На втором месте по размеру средних зарплат находились работники авиатранспорта. На третьем месте оказались те, кто работает в финансовой и страховой сфере.