Научный сотрудник американского аналитического центра Yorktown Institute Роберт Кларк не исключает, что мирное соглашение между Россией и Украиной при посредничестве Соединенных Штатов Америки может быть достигнуто до 20 апреля, до праздника Пасхи. Как передает Фокус, об этом он рассказал Sky News.

По его словам, американская сторона наверняка рассмотрит возможность заключения какой-то сделки к большому религиозному празднику Воскресения Иисуса Христа.

Все сводится к тому, считает эксперт, насколько российский президент Владимир Путин готов к компромиссам, особенно что касается районов Курской области, а также к каким жертвам, к сожалению, готов Владимир Зеленский. Однако принимать решение, подчеркнул аналитик, все равно предстоит Украине, для которой это может быть "невероятно сложно".

Стоит отметить, что новый спецпредставитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог планировал поездку в столицу Украины для встречи с руководством страны в начале января, однако, как стало известно, отложил поездку в Киев до инаугурации президента.

Согласно стратегии, предложенной Келлоггом, Белый дом должен был заявить Киеву, что тот будет получать американское оружие лишь в том случае, если вступит в мирные переговоры с РФ. В свою очередь, если Москва откажется от переговоров, Вашингтон усилит поддержку Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп осознает недопустимость для Украины капитуляции или замораживания войны. Глава государства отметил, что новый американский лидер демонстрирует желание быстро найти решение для урегулирования конфликта, однако пока не владеет всей необходимой информацией.