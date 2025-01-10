Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто пригрозил Украине заблокировать ее вступление в Европейский Союз из-за прекращения транзита нефти и газа из России.

Об этом Петер Сиярто сообщил на своей странице в Facebook.

Он утверждает, что это будет ответом на регистрацию в Верховной Раде Украины законопроекта №12380, предусматривающего запрет транзита российских нефти и газа через территорию Украины во время военного положения.

"Необходимо напомнить украинским коллегам о реальности, правах и обязательствах. Реальность: в ЕС решение о принятии новых членов принимается всеми государствами-членами единогласно. Это значит, что для одобрения нужно согласие каждого члена. Права: Каждая страна имеет суверенное право самостоятельно решать, откуда и по каким путям она получает энергоресурсы. вмешиваться и навязывать более дорогие или более ненадежные источники энергии", — убежден глава МИД Венгрии.

По его мнению, закрытие маршрутов транспортировки газа или нефти по Украине "неприемлемо и противоречит требованиям интеграции в ЕС", в частности, подписанному соглашению об ассоциации.

Сиярто решил вспомнить о евроинтеграционных стремлениях Киева.

"Страна, заключающая соглашение об ассоциации с ЕС или даже желающая стать членом ЕС, обязана вносить вклад в энергетическую безопасность ЕС путем предоставления транспортных маршрутов. Поэтому закрытие газовых или нефтяных маршрутов является неприемлемым и противоречит ожиданиям, связанным с интеграцией в ЕС. ", — пригрозил венгерский дипломат.

Отметим, Венгрия планирует увеличить объемы закупки российского газа и подписала меморандум с российской газодобывающей корпорацией "Газпром". Голубое топливо будет поставляться через "Турецкий поток".

Прекращение транзита российского газа

Утром 1 января 2025 Украина остановила транспортировку российского природного газа через собственную газотранспортную систему.

Как подчеркнули в Еврокомиссии, остановка транзита российского газа через территорию Украины не повлияла ни на энергетическую безопасность стран — членов Европейского Союза, ни на потребительские цены на голубое топливо на рынке.

Но прекращение транзита газа через Украину повлекло за собой углубление политического конфликта с действующим руководством Словакии, которое в ответ пригрозило возможным прекращением экспорта электроэнергии в Украину.

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