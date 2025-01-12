Член энергокомитета ВР Инна Совсун вместе с народными депутатами разных фракций запускает регистрацию постановления об увольнении с должности министра энергетики Украины Германа Галущенко.

Об этом сообщил заместитель председателя налогового комитета ВР Ярослав Железняк.

"Моя коллега и член энергетического комитета Инна Совсун вместе с народными депутатами из разных фракций запускает регистрацию постановления об увольнении министра энергетики", - сообщил он.

Среди причин нардеп назвал "системную коррупцию в энергетике", "проваленную работу по защите части энергоинфраструктуры", "ложь и манипуляции" и прочее.

Железняк среди причин дополнительно назвал неприемлемое поведение министра во время часа вопросов к правительству, который прошел 10 января в Верховной Раде.

Депутат от фракции "Голос" Инна Совсун отметила, что энергокомитет получил письмо от представителей Еврокомиссии и посольства США, в котором выражается обеспокоенность тем, что в публичном пространстве появляется информация, что якобы они поддерживают проект по достройке 3 и 4 энергоблоков ХАЭС.

В частности, возмущение вызвал ответ Германа Галущенко:

"На самом деле это именно так, и если мы говорим о третьем и четвертом, то именно в тексте закона есть норма, которая говорит о том, что эти блоки будут работать на американском топливе. А вот относительно позиции клерков среднего звена представительства Еврокомиссии, Инна, мне очень жаль, что вы бегаете по посольствам и поливаете грязью нашу энергетику и наше государство", - заявил Галущенко.

Впоследствии в Минэнерго сообщили, что в стенограмме заседания Верховной Рады "четко зафиксировано, что заявление министра не касается слов посла ЕС в Украине".

"К сожалению, вопрос строительства энергоблоков Хмельницкой АЭС стал предметом манипуляции, в том числе со стороны отдельных оппозиционных депутатов Верховной Рады и экспертов. В частности, в рамках соответствующих публичных обсуждений была использована частная переписка дипломатов среднего звена, не уполномоченных на выражение официальной позиции ЕС или государств-членов. Именно об этой переписке говорил министр в своем докладе", - говорится в сообщении.

Железняк призвал коллег депутатов поддержать постановление об отставке министра Галущенко.

Справка. Члена Кабинета министров Украины (кроме премьер-министра) может Члена Кабинета министров Украины (кроме премьер-министра) может уволить Верховная Рада Украины в следующих случаях: Если он сам подал заявление об отставке.

По представлению премьер-министра (для министра иностранных дел или обороны - с согласия президента).

Если президент подаст соответствующее представление для министра иностранных дел или обороны.

По инициативе Верховной Рады. Решение Верховной Рады принимается постановлением, и увольнение вступает в силу в день принятия этого решения. В случае смерти министра его полномочия прекращаются с даты смерти. На вакантную должность назначается новое лицо, которое вступает в обязанности после принесения присяги. Если Кабмин уходит в отставку или завершает работу перед новоизбранной Радой, все его члены увольняются с момента начала работы нового правительства.

Напомним:

Вторым уровнем защиты обеспечено 69 подстанций НЭК "Укрэнерго" по состоянию на 10 января, еще на 13 продолжаются работы.