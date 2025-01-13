Украина опустилась в рейтинге сильнейших в военном плане государств мира и вскоре может вылететь из первой "двадцатки". Как передает УНИАН, соответствующий рейтинг составил портал Global Firepower.

Как объясняют авторы рейтинга, при его составлении они оценивают страны по нескольким десяткам различных параметров. Учитываются не только сугубо милитарные аспекты, такие как количество солдат и техники, но также более общие характеристики страны, например, количество населения, особенности географии, наличие стратегически важных природных ресурсов (в частности нефти).

Если в прошлом году Украина была на 18-м месте в списке самых могущественных государств, то в этом году опустились уже на 20-е. Рядом с нами в рейтинге находятся Австралия (18-е место), Египет (19), Польша (21) и Тайвань (22). Интересно, что впереди Украины оказались также Испания, Бразилия и Италия.

К сильным сторонам Украины составители рейтинга относят довольно большое количество солдат и мобилизационного резерва в целом, общую оснащенность армии наземной техникой, авиацией и ПВО. Главными слабостями называют фактическое отсутствие военно-морского флота, ограниченную протяженность границ и отсутствие собственных залежей нефти.

Если же говорить о рейтинге в целом, то первая десятка самых сильных военных государств мира выглядит так:

США Россия Китай Индия Южная Корея Великобритания Франция Япония Турция Италия

Комментируя этот рейтинг, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин выразил удивление тому, как авторы распределили страны в нем.

"Очередной смешной рейтинг самых мощных армий мира, где Украина занимает 20 место. После Индонезии, Египта и Пакистана. Логично было бы руководствоваться принципом, который учитывает опыт современной войны. А он есть только у двух армий мира. Фактор ядерки вообще можно не учитывать. Чем руководствуются все эти "эксперты" по составлению рейтингов, сложно понять", - написал он.

Преимущества и недостатки ВСУ

Как сообщалось ранее, ВСУ впервые за время войны имеют заметное преимущество над врагом в использовании танков на фронте. Как признаются сами же россияне, они не могут использовать собственные танки в наступлении, потому что украинские дроны их мгновенно сжигают. А вот украинские танки часто появляются на первой линии, потому что российские дроны не так эффективны.

Вместе с тем едва ли не главной проблемой Сил обороны сегодня является острая нехватка солдат. Командир батальона беспилотных систем 30 ОМБр с позывным "Прокурор" говорит, что Украина полностью провалила мобилизацию, и в войсках наблюдается кадровый голод.