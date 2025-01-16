Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время интервью польским СМИ.

"Да, есть (возможность завершить войну в 2025-м, - ред.). Трамп хочет закончить войну. Это его месседжи, они публичные и непубличные. Он способен давить на Россию. Я уверен, что Россия боится Америку и Китай. И боится объединенной Европы", - заявил президент.

Европа не способна воевать с РФ без Украины

По словам Зеленского, в вопросе армии, Европа без украинских воинов не способна противостоять России, поскольку армия врага больше, чем у стран-членов Европейского союза (ЕС).

В частности страна-оккупант имеет больше оружия и наглости. Европейцы, в свою очередь, являются более цивилизованными и не привыкли к этому тогда, когда Россия имеет опыт, что прекрасно понимает диктатор Владимир Путин.

Гарантии безопасности для Украины

"Когда вы говорите, можем ли в этом году остановить - мы должны сделать все. Сегодня у нас есть Америка - сильный партнер, есть ЕС, который стал крепче", - пояснил президент.

Зеленский добавил, что ЕС необходимо быть более прагматичным и в 2-3 раза нарастить для себя производство вооружения. Это важно, чтобы Россия понимала, что Европа вооружена и способна защищаться. Именно таким образом нужно Путину "бить по рукам".

В частности Трамп является тем лидером, который может принудить российского диктатора к дипломатии. Украина, в свою очередь, должна договориться с республиканцем о гарантиях безопасности.

"Но Трамп, я считаю, способен и предложить Украине реальные гарантии безопасности, - добавил Зеленский.