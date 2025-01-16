Украина имеет возможность завершить полномасштабную войну в текущем году. Также завершения конфликта желает и 47-й президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время интервью польским СМИ.
"Да, есть (возможность завершить войну в 2025-м, - ред.). Трамп хочет закончить войну. Это его месседжи, они публичные и непубличные. Он способен давить на Россию. Я уверен, что Россия боится Америку и Китай. И боится объединенной Европы", - заявил президент.
Европа не способна воевать с РФ без Украины
По словам Зеленского, в вопросе армии, Европа без украинских воинов не способна противостоять России, поскольку армия врага больше, чем у стран-членов Европейского союза (ЕС).
В частности страна-оккупант имеет больше оружия и наглости. Европейцы, в свою очередь, являются более цивилизованными и не привыкли к этому тогда, когда Россия имеет опыт, что прекрасно понимает диктатор Владимир Путин.
Гарантии безопасности для Украины
"Когда вы говорите, можем ли в этом году остановить - мы должны сделать все. Сегодня у нас есть Америка - сильный партнер, есть ЕС, который стал крепче", - пояснил президент.
Зеленский добавил, что ЕС необходимо быть более прагматичным и в 2-3 раза нарастить для себя производство вооружения. Это важно, чтобы Россия понимала, что Европа вооружена и способна защищаться. Именно таким образом нужно Путину "бить по рукам".
В частности Трамп является тем лидером, который может принудить российского диктатора к дипломатии. Украина, в свою очередь, должна договориться с республиканцем о гарантиях безопасности.
"Но Трамп, я считаю, способен и предложить Украине реальные гарантии безопасности, - добавил Зеленский.
Завершение войны в Украине
Недавно государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация действующего главы Белого дома готовит для Трампа как можно более сильную позицию по Украине.
Тем временем советник Трампа по национальной безопасности Майк Волц считает, что полномасштабная война завершится дипломатическим путем, но для начала нужно добиться прекращения огня.
По словам кандидата на пост главы Пентагона Пита Гегсета, администрация Трампа будет добиваться максимально выгодного для Киева завершения войны.