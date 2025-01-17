США усилили поддержку украинских производителей беспилотников после контрнаступления Украины в 2023 году. Они сделали значительные инвестиции, которые помогли начать и расширить производство БПЛА. Как передает Фокус, об этом пишет издание The New York Times

Американские чиновники в разговоре с изданием сообщили, что на это США потратили значительные средства, в частности, 1,5 миллиарда долларов в сентябре прошлого года.

"Мы видели, как БПЛА становятся все более центральными для боевых действий в Украине и будут центральными для всех будущих боевых действий", — сказал Джейк Салливан, советник по национальной безопасности США, имея в виду беспилотные летательные аппараты.

Помощь США включала деньги на поддержку производителей беспилотников и закупку запчастей. По словам собеседника издания, Соединенные Штаты также направили сотрудников разведки в Украину, чтобы помочь разработать ее программу.

После контрнаступления ВСУ в 2023 году официальные лица США заявили, что они быстро увеличили поддержку украинских производителей беспилотников. Кроме финансовой помощи, администрация Байдена работала над налаживанием связей между американскими технологическими компаниями и украинскими производителями беспилотников.

Осенью прошлого года Пентагон выделил 800 миллионов долларов на производство беспилотников в Украине, которые были использованы для закупки комплектующих для беспилотников и финансирования производителей БПЛА. Когда президент Украины Владимир Зеленский посетил Белый дом в сентябре, президент Байден сказал, что еще 1,5 миллиарда долларов будет направлено на украинскую индустрию беспилотников.

Американские чиновники заявили, что инвестиции сделали украинские беспилотники более эффективными и смертоносными. Они отметили, что украинские морские БПЛА уничтожили четверть российского Черноморского флота, а беспилотники, размещенные на линии фронта, помогли замедлить продвижение России на востоке Украины.

Джейк Салливан отметил, что стремление построить украинскую индустрию беспилотников дало "бесценные уроки", которые администрация Байдена начала интегрировать в собственную оборонную промышленность Америки.