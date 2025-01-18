В 2025 году Европа покупает российский газ в беспрецедентных объемах, тратя миллиарды долларов, которые Кремль использует для финансирования своей войны в Украине, всего через несколько недель после окончания основного транзитного соглашения, породившего надежды на то, что ЕС может избавиться от зависимости от Москвы.

Об этом пишет POLITICO со ссылкой на данные сырьевой разведывательной компании Kpler.

За первые 15 дней 2025 года 27 стран Европейского Союза импортировали 837 300 метрических тонн сжиженного природного газа из России.

Это рекордный показатель по сравнению с 760 100 тоннами, импортированными за аналогичный период прошлого года, что усиливает беспокойство, что западные страны делают недостаточно для того, чтобы выжать из России средства, поскольку война, которую ведет Москва, продолжается уже четвертый год.

Эти цифры появились после того, как 1 января закончился срок действия исторического соглашения, которое позволяло России прокачивать газ в ЕС по трубопроводам, пролегающим через территорию Украины, и Киев заявил, что не будет вести переговоры о продлении срока его действия.

Отмечается, что это увеличило давление на страны по покупке морского СПГ, который доставляется танкерами из российских портов.

Несколько стран, включая Словакию и Венгрию, которые зависят от поставок энергоносителей из Украины, настаивали на продлении соглашения, предупреждая, что им придется раскошелиться на дорогой СПГ, если оно прекратит свое действие.





Напомним:

<Группа из 10 стран Европейского Союза призывает усилить санкции против России путем введения новых ограничений на природный газ и усиления контроля за соблюдением установленного ценового ограничения на нефть.

Судоремонтные верфи ЕС обслуживают российские танкеры ледового класса, позволяя Москве продолжать транспортировку газа через Арктику несмотря на западные санкции в отношении энергетического сектора.

Шесть стран Европейского Союза призвали Европейскую комиссию снизить цену на российскую нефть ниже 60 долларов за баррель, установленную странами "Большой семерки", утверждая, что это уменьшит доходы Москвы, необходимые для продолжения войны в Украине, и в то же время не вызовет шока на рынке.

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