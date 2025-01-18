Экс-нападающий сборной Шотландии и футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» скончался на 85-м году жизни, говорится в заявлении его бывшего клуба.

Денис Лоу в составе «МЮ» завоевал в 1968 году Кубок чемпионов, ставший первым в истории для английских клубов. Он до сих пор занимает третье место в списке лучших бомбардиров «Манчестер Юнайтед» в истории, он забил 237 голов в 404 официальных матчах.

В 1964 году Лоу стал обладателем «Золотого мяча», награды, присуждавшейся в то время лучшему европейскому футболисту, и остается единственным шотландцем, удостоившимся этого приза.

Соболезнования семье Дениса Лоу выразил и другой клуб из Манчестера, «Манчестер Сити», за который шотландец играл в 1970-х.





Источник ВВС