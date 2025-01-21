47-й президент США Дональд Трамп заявил, что в официальной политике правительства Соединенных Штатов будет существовать только два пола: мужской и женский.

Источник: инаугурационная речь Трампа

Прямая речь: "На этой неделе я также прекращу политику попыток использовать гендер как оружие. Мы построим общество, основанное на достижениях, основанное на принципах меритократии (принцип государственного управления, согласно которому руководящие должности в государстве должны занимать наиболее способные и квалифицированные лица независимо от других качеств – УП). С сегодняшнего дня официальная политика США в том, что существует только два гендера: мужчины и женщины".

Детали: Кроме того, Трамп пообещал восстановить на службе военнослужащих, которые были уволены из-за того, что выступали против принудительной вакцинации.

Напомним, сторонник Трампа, миллиардер Илон Маск ранее назвал "мертвой" свою дочь Вивьен, которая сменила пол в 2020 году. В этом Трамп обвинял врачей и идеологию вокизма (идеология, которая акцентирует внимание на борьбе с несправедливостью, дискриминацией и неравенством в различных аспектах общественной жизни – УП).

Издание The New York Times утверждало, что Маск, самый богатый человек мира, потратил более 250 млн долл в последние месяцы, чтобы помочь Трампу выиграть президентские выборы в США.

Что предшествовало:

В своей инаугурационной речи новый президент США также объявил о начале "золотого века Америки".

Дональд Трамп стал вторым американским президентом в истории, который будет занимать два президентских срока не подряд. Кроме того, до завершения второй каденции ему исполнится 82 года, поэтому он станет самым старым президентом США в истории.