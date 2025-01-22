Журналист Евгений Якунов продолжает полемику, поднятую коллегой Виталием Портниковым, — о том, кто должен воевать. Он вспоминает затронутый Портниковым феодализм и разбирается, кто и почему тогда брал в руки оружие и можно ли экстраполировать это на современную ситуацию. Вспомнились слова одного из героев Оскара Уайльда:

"Я глубоко сочувствую английским демократам, которые возмущаются так называемыми "пороками высших классов". Люди низшего класса инстинктивно понимают, что пьянство, глупость и безнравственность должны быть их, низшего класса, привилегиями, и, если кто-то из элиты страдает этими пороками, он тем самым как бы узурпирует их у вас".

В наших условиях это означает: уклонение, СЗЧ, дезертирство можно простить "простому народу". А вот элите за эти пороки нет прощения!

Потому что единственным оправданием их бессовестного богатства и их превосходного положения, по мнению народа, может служить разве что благородство, героизм и самопожертвование на войне. Но кто сказал, что политическая и финансовая элита Украины обязательно должна обладать набором добродетелей шире, чем у рядового украинца?

Где-то это прописано? Или это "простой народ" одолжил элите деньги и попросил ее занять высокое положение в государстве, а теперь требует от нее святости Христа?

Разве место в элите не добывается в жестокой конкурентной борьбе? Разве процесс накопления первичного капитала не связан с риском для тех, кто этот капитал отжимал, откупался от полиции и защищал от бандитов? Разве успешный рост одних не сопровождался банкротством других? Разве не свои, с трудом добытые деньги элита вкладывает в политическую карьеру, идя по головам, а бывает, и по слезам других? С какой стати мы считаем, что высший класс должен обладать всеми теми качествами, которыми не обладает их народ?

Благородство, самопожертвование и альтруизм аристократии — это миф Аристократы старины проявляли себя настоящими воинами, но не потому, что были такими уж патриотами. Проявлять храбрость в защите интересов своего сюзерена их заставляло ленное право.

Важно Хайп на возмущении украинцев: зачем журналисты раскрутили слова Портникова о "войне для бедных"





Оно же обязывало великого феодала рассчитываться со своими вассалами за героическую службу земельными владениями собственного дома, имениями и привилегиями (освобождением от налогов, прощением или смягчением наказаний за тяжкие уголовные преступления).

Причем и земельные владения, и привилегии предоставлялись на века-вечные всему роду или клану этого аристократа, пока в нем рождаются мальчики, способные взять в руки оружие.

Уклонение от службы, трусость и дезертирство завершались не только позором и наказанием для самого аристократа, но и лишением всего рода, всех будущих потомков права на предоставленные сюзереном владения и привилегии, а следовательно сводили к нулю возможность такому роду выжить.

Поэтому, умирая на поле боя с возгласом: "Да здравствует король!", каждый рыцарь, каждый боярин, шляхтич, дворянин знал, этим он сохраняет и продолжает во времени благополучие своих потомков.

А это — весомая причина рисковать жизнью на войне.

Недавно, читая исследование о привилегиях аристократии в ВКЛ (Великом Княжестве Литовском — Ф.), узнал, что пожизненное ленное право на земельные владения на украинской территории из рук Ягеллонов получали не только литовцы или поляки, но и немало иностранцев, которые и языка-то не то, что русского, но и княжеского — литвинского не знали, и отнюдь не были патриотами чужой для них Руси.

Но проявляли настоящую храбрость на поле боя, потому что оно того стоило.

А теперь возьмем кого-то из нашей элиты.

Если, например, один известный политик первой величины (подставьте любую фамилию из числа уважаемого украинского панства) отправит на войну обоих своих взрослых сыновей, ныне живущих за границей, и они на той войне погибнут, то кто, возникает вопрос, позаботится о семейном капитале после смерти главы рода? Кто позаботится о благополучии его внуков и правнуков?

Народ, как суверен Украинского государства? Да народ разграбит оставленное без главы клана имущество за считанные месяцы. Еще и скажет, что не всем перепало... Если мы хотим, чтобы элита воевала, а простой народ благодарно ждал победы, то давайте восстановим это проклятое ленное право! Разделим землю украинскую на владение между представителями правящего класса, отдав ее на веки-вечные.

Сделаем невозможным ее национализацию или любое другое отчуждение. Освободим элиту и всех потомков до седьмого поколения от налогов и наказаний за уголовные преступления. Пропишем в законах преимущественное родовое право на занятие государственных и политических должностей. Вот тогда и получим настоящую украинскую аристократическую элиту.

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В своих воспоминаниях Агата Кристи рассказывает, что в Первую мировую войну английская аристократия сознательно не употребляла мяса, потому что все должно было идти на питание британских солдат в окопах. Прислуга взамен требовала, чтобы ее кормили бифштексами. Во Вторую мировую этого уже не было.

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У кого-то из историков прочитал, что исторически только два социальных сословия имели мотив воевать: земледельцы и землевладельцы, потому что защищали свою землю. Ремесленники, купцы, люди свободных профессий, буржуа и пролетариат уезжали от войны подальше.

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