Правление Национального банка приняло решение о повышении размера своей учетной ставки на 1% — с 13,5% до 14,5% годовых. Об этом заявил председатель НБУ Андрей Пышный и дал понять, что, из-за высокой инфляции, ставку могут поднять ещё выше.

“Это решение направлено на поддержание устойчивости валютного рынка, сохранение инфляционных ожиданий под контролем, разворот инфляционного тренда и постепенное замедление инфляции до 5%. Сдерживание ценового давления, вероятно, потребует дальнейшего усиления процентной политики. В декабре 2024 года инфляция ускорилась до 12% в годовом исчислении, что превысило предварительный прогноз НБУ. По оценкам НБУ, ускорение инфляции продолжалось и в январе”, — заявил при этом Пышный.

Он объяснил рост инфляции прежде всего худшим урожаем прошлого года, дефицитом кадров на фоне военных действий и миграции населения.

“Такая ценовая динамика была обусловлена увеличением расходов бизнеса на сырье, материалы и электроэнергию, а также повышением зарплат на фоне сохранения дефицита кадров. В то же время, в последние месяцы в определенной степени рост цен сдерживался укреплением курса гривны к евро, что имеет важное значение для украинского импорта”, — сказал он.

При этом Андрей Пышный заявил об ухудшении инфляционного прогноза регулятора на 2025 года с 7% (заявленных в 2024-м) до 8,4%. А еще сообщил о росте ВВП в прошлом году на уровне 3,4%.

Глава НБУ назвал такие риски украинской экономики:

1. Возникновение дополнительных бюджетных нужд, прежде всего для поддержания обороноспособности.

2. Возможно дополнительное повышение налогов, что в зависимости от параметров может усиливать ценовое давление.

3. Дальнейшее повреждение инфраструктуры, прежде всего энергетической, что будет ограничивать экономическую активность и давить на цены со стороны предложения.

4. Углубление негативных миграционных тенденций и дальнейшее расширение дефицита рабочей силы на внутреннем рынке труда.

“Сохраняются также риски снижения ритмичности международной помощи и менее благоприятных, чем ожидается сейчас, внешнеэкономических тенденций, в частности, из-за большей геополитической поляризации стран и соответствующей фрагментации мировой торговли”, — отметил Андрей Пышный.

Также он отметил важность сохранение приемлемых ставок по депозитам физлиц.

“Ускорение инфляции во втором полугодии 2024 г. и связанное с этим ухудшение инфляционных ожиданий домохозяйств обусловило снижение реальной доходности гривневых инструментов для сбережений. Повышение учетной ставки направлено на обеспечение надлежащей защиты гривневых сбережений от инфляции и поддержания интереса населения к гривневым активам. Это приведет к снижению давления на валютный рынок и цены”, — считает Пышный.

В теории повышение учетной ставки должно вылиться в рост депозитных ставок для населения. Хотя, как показывает практика, такое повышение может быть не пропорциональным, то есть не на 1% годовых. После последнего повышения учетки 13 декабря 2024 года (на 0,5% годовых, до 13,5%) по текущий момент средние доходности по вкладам физлиц, согласно данным НБУ, поднялись только на 0,05-0,06% годовых по разным срокам вложений:

до 12,9% годовых — на 3 месяца;

до 12,8% годовых — на 6 месяцев;

до 12,52% годовых — на 12 месяцев.

Причем, это номинальные доходности, то есть без уплаты налогов — НДФЛ (18%) и военного сбора (5% с 1 декабря 2024-го). Реальный же заработок вкладчика (за вычетом налогов) находится в диапазоне 9,6-9,9% годовых. Он ниже текущего официального уровня инфляции, которая по итогам декабря 2024-го составила 12% в годовом исчислении.

В феврале заседаний монетарного комитета Нацбанка не будет, решение по следующему пересмотру учетной ставки должно быть озвучено 6 марта 2025 года.

Наш комментарий: На самом деле, то о чем говорит Пышный это ни о чем, навар на яйцах вкрутую. Что делать? Надо разгонять внутренний рынок, стимулировать экономическую активность населения, чтобы излишняя ликвидность поглощалась экономическими процессами субъектов предпринимательства. Но кому это нужно в нашей стране? Легче поднять ставку и породить другой вид инфляции - инфляцию созданную денежными суррогатами - добро пожаловать в 90-е...