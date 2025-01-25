В Беларуси в воскресенье пройдут президентские выборы, которые наверняка продлят 30-летнее правление "последнего диктатора Европы"

В воскресенье в Беларуси пройдут президентские выборы, которые фактически станут процедурой продления правящях полномочий Александра Лукашенко, занимающего пост главы государства с 1994 года.

На предыдущих выборах в 2020 году он был объявлен победителем с 80% голосов. Это вызвало обвинения в фальсификациях, многомесячные массовые протесты и жесткие репрессии с тысячами арестов и волной эмиграции противников режима.

На этот раз Лукашенко перенес сроки проведения выборов с теплого августа на холодный январь в надежде, что демонстранты не выйдут на улицы снова. Хотя даже при благоприятной погоде публично выразить протест против мощной диктатуры сейчас вряд ли кто-то решится. Все реальные политические оппоненты 70-летнего правителя либо сидят в тюрьме, либо находятся в эмиграции. Так что практически наверняка единственный президент, которого знало большинство жителей постсоветской Беларуси, получит седьмой мандат.

"Последний диктатор Европы"

Лукашенко тесно связан с Москвой и президентом России Владимиром Путиным, который находится у власти уже четверть века.

Бывший директор совхоза, он впервые был избран в 1994 году на волне общественного гнева катастрофическим падением уровня жизни после хаотичных и болезненных рыночных реформ, побещав бороться с коррупцией.

На протяжении всего своего правления Лукашенко опирался на субсидии и политическую поддержку России, позволив ей использовать белорусскую территорию для вторжения в Украину в 2022 году, а затем согласившись разместить у себя российское тактическое ядерное оружие.

В начале правления Лукашенко окрестили "последним диктатором Европы" - за жесткое подавление инакомыслия и регулярное продление правления через выборы, которые Запад не считает ни свободными, ни справедливыми.

Будучи открытым поклонником Советского Союза, он восстановил контроль над экономикой в советском стиле и отказался от национальных символов, вернув советские флаг и герб. В Беларуси по-прежнему 7 ноября официально празднуют День Октябрьской революции. Белорусская спецслужба сохранила свое грозное советское название КГБ, и это единственная страна в Европе, где действует смертная казнь, приводимая в исполнение выстрелом в затылок.

Договариваясь с Кремлем о дополнительных субсидиях, Лукашенко периодически пытался умиротворить Запад, ослабляя репрессии. Эти заигрывания закончились после жесткого подавления инакомыслия после выборов 2020 года. Очевидная для многих фальсификация вызвала многомесячные массовые протесты, которые стали крупнейшими за всю историю Беларуси.

Власти ответили масштабными репрессиями, в ходе которых более 65 000 человек были арестованы, тысячи избиты милицией, а сотни независимых СМИ и неправительственных организаций были закрыты и объявлены вне закона, что повлекло за собой санкции Запада.

Ведущие оппозиционные деятели были либо заключены в тюрьму, либо бежали из страны. По данным правозащитников, в Беларуси за решеткой содержится около 1300 политических заключенных, включая лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого, основателя ведущей правозащитной группы "Весна".

В последние месяцы Лукашенко помиловал 250 политзаключенных. Но эти помилования происходят на фоне усиления репрессий, направленных на искоренение любых оставшихся признаков инакомыслия. Сотни людей были арестованы в ходе рейдов, направленных на родственников и друзей противников режима, находящихся в тюрьме или в эмиграции.

В отличие от выборов 2020 года, сейчас Лукашенко противостоят только технические кандидаты.

"Политики, которые когда-то осмелились бросить вызов Лукашенко, сейчас буквально гниют в тюрьме в пыточных условиях, с ними нет связи уже больше года, а некоторые из них находятся в очень плохом состоянии", - рассказал представитель "Весны" Павел Сапелко.

Лидер оппозиции в изгнании Светлана Тихановская, которая противостояла Лукашенко на выборах 2020 года и после этого была вынуждена бежать из страны, заявила, что нынешние выборы - это фарс, и призвала белорусов голосовать против всех кандидатов. Ее муж, активист Сергей Тихановский, пытался баллотироваться четыре года назад, но был брошен в тюрьму и до сих пор остается в заключении.

Под ядерным зонтиком

В декабре 2024 года Лукашенко и Путин подписали договор, который предоставил Беларуси "гарантии безопасности", включая возможность использования российского ядерного оружия.

Пакт последовал за пересмотром Москвой ее ядерной доктрины, впервые поместившей Беларусь под российский ядерный зонтик на фоне напряженности в отношениях с Западом из-за войны в Украине.

Лукашенко утверждает, что в Беларуси размещены десятки российских тактических ядерных ракет. Их размещение расширяет возможности России по нанесению ударов по Украине и ее союзникам по НАТО в Европе.

Он также попросил Путина разместить на белорусской территории российские гиперзвуковые ракеты "Орешник", впервые примененные в Украине в ноябре. Президент РФ пообещал поставить их во второй половине 2025 года, при этом ракеты будут находиться под контролем Москвы, а Минск будет выбирать цели.