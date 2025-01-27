Центризбирком Беларуси объявил предварительные итоги президентских выборов. Утверждается, что за Александра Лукашенко проголосовали 86,82% избирателей.

В списках для голосования были упомянуты ещё четыре фамилии. Первый секретарь ЦК Компартии Беларуси Сергей Сыранков набрал 3,21%, председатель белорусской ЛДПР Олег Гайдукевич – 2,02%, бывший депутат Национального собрания Анна Канопацкая – 1,86%, председатель Белорусской партии Труда и справедливости Александр Хижняк – 1,74%.

Против всех проголосовали 3,6% избирателей.

Окончательные итоги выборов будут подведены 3 февраля.

По утверждению Центризбиркома Беларуси, явка на выборах составила 85,7%.

За границей на этот раз избирательные участки открыты не были. На выборах не было официальных наблюдателей от ОБСЕ и западных стран. Лукашенко заявил, что наблюдателей от ОБСЕ власти приглашали в страну, но те отказались приехать. В организации пояснили, что приглашение последовало только за 10 дней до голосования и организовать наблюдение уже было невозможно.

В то же время в ЦИК Беларуси утверждают, что за выборами наблюдали 486 иностранных наблюдателей из 52 стран мира и 44361 национальный наблюдатель.

Глава Министерства внутренних дел Беларуси Иван Кубраков заявил, что "нарушений общественного порядка в местах проведения избирательной кампании не зафиксировано".

70-летний руководитель Беларуси Александр Лукашенко переизбирается на седьмой президентский срок. Он руководит страной с 1994 года.

По мнению Евросоюза и многих западных стран, Александр Лукашенко утратил легитимность после выборов 2020 года, сопровождавшихся массовыми фальсификациями и жёстким подавлением протестов оппозиции.

В воскресенье глава европейской дипломатии Кая Каллас выпустила заявление о выборах в Беларуси, в котором отметила, что к результатам выборов нет доверия, а сами выборы названы "фиктивными, несвободными и несправедливыми". В заявлении подчёркивается, что ЕС продолжит вводить санкции против белорусских властей и в то же время поддерживать гражданское общество и демократические силы Беларуси в изгнании.

Венгрия ранее заблокировала публикацию подобного заявления от имени Евросоюза, сообщает со ссылкой на свои источники Белорусская служба Радио Свобода.

Глава Европарламента Роберта Метсола назвала выборы в Беларуси фальшивыми.

Белорусская оппозиция, лидеры которой находятся за границей или же за решёткой в Беларуси, не признаёт легитимность голосования.

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