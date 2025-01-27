Продажи новых легковушек в Украине в 2024 году оценены в более 125 млрд грн, что на 19 миллиардов, или 18%, больше, чем в предыдущем году.

Как передает "Экономическая правда", об этом сообщает "Укравтопром".

Больше всего денег было уплачено за автомобили японской марки Toyota - 18,3 млрд грн.

Второй результат у BMW - 16 млрд грн. На третьем месте Mercedes-Benz - 9,7 млрд грн.

На модели Volkswagen украинцы потратили 9,2 млрд грн.

Замыкает пятерку лидеров этого рейтинга Renault - 6,4 млрд грн.

Топ-10 марок новых авто замыкают Audi, Skoda, Lexus, Land Rover и Porsche.

Напомним:

Украинцы в течение 2024 года приобрели почти 41,7 тыс. подержанных легковушек из США. Относительно 2023 года спрос вырос на 46%.

За 12 месяцев 2024 года украинцы приобрели свыше 222,1 тыс. подержанных авто, ввезенных из-за рубежа. Это на 4% больше, чем годом ранее.