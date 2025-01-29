Американские военные вывезли со складов в Израиле порядка 90 ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и переправили их в город Жешув на юго-востоке Польши, являющийся ключевым логистическим центром для доставки оружия в Украину США и странами НАТО. "Это самая крупная поставка оружия из Израиля в Украину с момента российского вторжения", - сообщило издание Axios со ссылкой на три осведомленных источника. При этом о поставке Киеву самих ЗРК Patriot не уточняется.

Как отмечает издание, в апреле прошлого года ВВС Израиля официально сняли с вооружения систему ПВО Patriot - спустя более 30 лет после того, как она была впервые передана стране Соединенными Штатами. Сегодня она утратила актуальность для Израиля, поскольку он разработал собственные системы ПВО ("Железный купол" и "Праща Давида". - Ред.), а большинство батарей для ЗРК Patriot использовались в учебных целях или оставались на хранении.

"В последние дни американские транспортные самолеты C-17 ВВС США прибыли на базу на юге Израиля, откуда вылетели в польский город Жешув", - говорится в материале. Дополнительное оборудование, включая радары и другие элементы систем ПВО, сначала будет отправлено в США для модернизации, уточняют там. В публикации отмечается также, что 28 января президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор.

Израиль долго тянул с военной помощью Украине

По данным источников Axios, после объявленного ранее Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) вывода ракет Patriot из эксплуатации, украинские власти обратились к США и Израилю с идеей возвращения этих ракет США для их поставки в Украину. Однако Нетаньяху "тянул с принятием мер нескольких месяцев" и отказывался отвечать на звонки по этому вопросу, опасаясь ответных мер со стороны России - в том числе в виде поставок современного оружия Ирану, говорится в материале.

Идея была одобрена премьером только в конце сентября 2024 года, сообщил изданию израильский источник. Он также напомнил, что аналогичная ситуация произошла два года назад, когда США вывезли со складов в Израиле артиллерийские снаряды для поставки в Украину. "Израиль проинформировал Россию о своей роли в этой операции, подчеркнув, что речь идет лишь о возвращении систем Patriot в руки США, а не о прямых поставках оружия Украине", - пишет Axios, подчеркивая, что, согласно заявлению офиса Нетаньяху, "израильская сторона не знает, будет ли оружие передано Украине".

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