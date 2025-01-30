Интервью с Максимом Шевченко Телеграм: https://t.me/shevchenkomax_1 00:00 Трамп выносит приговор 🫅 00:14 Американский кран закрыт 🚱 01:47 Путин улыбается, Киев в шоке 😵 04:03 Нобелевка или катастрофа? 🏆 06:44 Маск давит на газ 🚀 10:22 Трамп – миротворец или хищник? 🦅 11:39 Европа выбирает сторону 🌍 12:37 Байден под ударом 🔥 14:23 Зеленский тонет в скандалах 🏊‍♂️ 17:44 Освенцим: Зеленский меняет маски 🎭 21:30 90 дней – срок или приговор? ⏳ 24:00 Фирташ сливает переговоры 📞 25:16 Вена: разведки, масоны, церковь 🕵️‍♂️ 26:09 Папа ведёт свою игру ✝️ 28:01 ЕС втянут в войну против воли 🏴 31:00 Ватикан против глобалистов 🏛️ 32:57 Украина – вотчина католиков? 🤔 33:53 Трамп спасает Биби, но не Зе ⚖️ 35:08 Словакия давит Киев 💥 37:03 Украина vs Словакия? Новая война? ⚔️ 38:00 Венгрия и Ватикан – одна связка 🤝 38:57 В Братиславе решили судьбу ЕС 🏛️ 42:39 Трубопровод – ключ к войне 🔑 43:53 Европа переделывает карту 🗺️ 44:52 Ватикан – тайный арбитр конфликта ⛪ 46:58 Либералы падут, рационалисты возродятся ⚡