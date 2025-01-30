На этой неделе Кабинет министров обновил правила мобилизации. Главное новшество - запуск электронных направлений на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК), но есть и ряд других изменений.

РБК-Украина рассказывает, как будут работать новые правила.

Кого направят на медосмотр после уточнения данных в ТЦК

Ранее действовала норма, согласно которой украинцы на воинском учете, которые прибыли в ТЦК для уточнения персональных данных (согласно закону о мобилизации - адрес проживания, номер телефона, электронная почта) не направлялись на медицинский осмотр автоматически. А только при получении повестки.

Теперь такие военнообязанные могут быть направлены на медосмотр в соответствии со сведениями в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг", если нет действительного решения военно-врачебной комиссии о степени пригодности к службе (и/или других оснований для отсрочки).

Также на медицинский осмотр могут быть направлены те, кто самостоятельно изъявил такое желание.

Отметим, в большей степени это касается военнообязанных со статусом "ограниченно пригодный". Согласно закону о мобилизации, этот статус отменен и до 4 февраля 2025 года нужно пройти комиссию, чтобы получить новый - либо "непригодный", либо "пригодный" с рядом уточнений.

По состоянию на сегодня около миллиона "ограниченно пригодных" еще не прошли комиссию и вряд ли успеют в отведенный срок. Поэтому, как стало известно РБК-Украина, готовится законопроект, который продлит его до 5 июня 2025 года.

Резервисты и военнообязанные, которые были назначены на комплектование воинских частей с вручением мобилизационных распоряжений, призываются по результатам ранее пройденных медосмотров. Если у них нет жалоб на состояние здоровья, на медосмотр они не направляются.

На врачебную комиссию направляются те, кто не проходил медосмотр или у кого истек срок постановления о пригодности. На время военного положения справка действует в течение года со дня выдачи.

Кроме того, изменения предусматривают, что военнообязанные не направляются на медосмотр, пока действует отсрочка от мобилизации. Исключение - прием на службу по контракту или личное желание пройти комиссию.

Как будут работать электронные направления через "Резерв+"

Новые правила подразумевают, что направление на военно-врачебную комиссию может быть сформировано в электронном виде через реестр военнообязанных "Оберіг".

Электронное направление:

подписывается электронной подписью руководителя ТЦК

может быть распечатано и вручено лично под подпись

распечатанное направление должно обязательно содержать QR-код (для проверки достоверности)

Также электронное направление направляется в кабинет призывника, военнообязанного или резервиста. Отметим, электронный кабинет реализован через мобильное приложение "Резерв+".

Как уточнили в Министерстве обороны, это означает, что больше не обязательно идти в ТЦК и стоять в очередях за бумажным направлением на комиссию. И после подачи запроса через "Резерв+" нужно дождаться уведомления с нужной информацией в своем смартфоне и прибыть в указанное медицинское учреждение.

Такое направление считается полученным в день отправки в электронный кабинет.

Однако на первом этапе направление через "Резерв+" смогут сгенерировать военнообязанные, которые сами хотят пройти осмотр для определения пригодности. В дальнейшем функция станет доступной и тем, кто получил бумажную повестку. В таком случае не нужно будет дополнительно приходить в ТЦК, и повестка будет считаться выполненной.

Услуга электронных направлений через "Резерв+" заработает с 31 января 2025 года. Бета-тестирование услуги началось на днях.

"Мы уже набрали команду тестировщиков, и сегодня все получают письма и начинают тест", - написала накануне в Facebook замминистра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Следующим шагом в реформе военно-врачебных комиссий станет интеграция информационных систем Минобороны и Минздрава. А уже с осени 2025 года военнообязанный сможет самостоятельно выбрать в "Резерв+" медицинское учреждение для прохождения осмотра.

В каком еще случае можно пройти медкомиссию без ТЦК

Один из пунктов предполагает, что военнообязанные, которые хотят проходить службу в лично выбранной воинской части, могут получить направление на военно-врачебную комиссию не только в ТЦК, но и непосредственно от командира воинской части или начальника центра рекрутинга.

В таком случае командир или начальник центра рекрутинга выдает направление, которое письменно регистрируется в соответствующем журнале и выдается военнообязанному или резервисту под личную подпись.

Командир или начальник центра рекрутинга уведомляет об этом ТЦК средствами электронного документооборота. Руководитель ТЦК в течение суток должен внести соответствующие сведения в реестр "Оберіг".

На практике это означает, что если человек выбрал подразделение для службы, то может получить направление на комиссию без участия ТЦК. Однако не ясно, позволят ли воспользоваться таким правом, если военнообязанного уже доставили в военкомат.

Какое предусмотрено ограничение по возрасту

Одно из важных изменений касается пригодности к службе в определенных видах войск. Согласно постановлению, для лиц до 45 лет в первую очередь будут определять пригодность для службы:

в десантно-штурмовых войсках

в Силах специальных операций

в морской пехоте

Информация об этом должна непосредственно указываться в направлении на военно-врачебную комиссию.

Какие еще правила изменились с начала года

В январе 2025 года был принят закон, который изменил ряд правил воинского учета.

Например, пригодные по состоянию здоровья и возраста украинские женщины, которые добровольно хотят пройти базовую службу, на воинский учет будут браться по желанию. То есть их не смогут мобилизовать принудительно.

Кроме того, встать на воинский учет призывников смогут парни, которым в год постановки исполняется 17 лет, через внесение соответствующих сведений в реестр "Оберіг". Причем даже без визита в ТЦК, если пройти идентификацию и уточнить данные через приложение "Резерв+".