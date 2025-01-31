По состоянию на 1 января 2025 года средний размер пенсии в Украине составляет 5 789 грн, что примерно на треть меньше реального прожиточного минимума.

Это следует из подсчетов ЭП со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины.

По информации ПФУ, по состоянию на 1 января 2025 года в Украине зарегистрировано 10,3 млн пенсионеров, из которых 2,8 млн являются работающими лицами.

Средний размер пенсий в Украине на 1 января составляет 5 789,05 грн. У работающих пенсионеров - 6 302,76.

В то же время в октябре 2024 года глава бюджетного комитета ВР Роксолана Пидласа сообщила, что по данным Минсоцполитики реальный прожиточный минимум втрое больше, чем тот, что декларируется в официальных документах - 9 тысяч гривен.

Как сообщала Федерация профессиональных союзов, по расчету Минсоцполитики в ноябре 2024 года средний прожиточный минимум составлял 8 537 гривен (с учетом обязательных платежей).

Следовательно, средняя пенсия в Украине примерно на 32,2%-35,7% меньше относительно данных о реальном прожиточном минимуме за октябрь-ноябрь 2024 года.

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Напомним:

В 2025 году правительство не будет повышать соцстандарты населения, потому что это огромные расходы для бюджета и на них не нашли денег.

В 2024 году минимальная зарплата была увеличена до 8000 гривен, но в 2025 году ее размер останется без изменений в течение всего года.

В официальных документах расчитывают, что человек должен быть в состоянии прожить на 3 тысячи гривен, при этом Минсоцполитики считает реальным прожиточным минимумом 9 тысяч гривен.





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