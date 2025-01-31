Руководители нескольких населенных пунктов на Львовщине получили штрафы от территориальных центров комплектования и социальной защиты за якобы невыполнение планов по мобилизации.

Источник: ВВС News Украина

Детали: Как отмечают журналисты, это прецедент для Украины.

В комментарии ОК "Запад" назвал действия руководителя ТЦК законными и в пределах полномочий. В свою очередь источник в военном командовании назвал ситуацию "эмоциональным недоразумением" и заверил ВВС, что она уже улажена.

О ситуации 28 января публично сообщил мэр Дрогобыча Тарас Кучма. Он уже почти 10 лет возглавляет этот районный центр с около 74 тысячами населения.

По его словам, ТЦК вызвало его, а также руководителей соседних населенных пунктов: Трускавца, Борислава, Сходницы и Мединичей, для "выяснения некоторых материалов" на 22 января. Такое бывало уже неоднократно, уточнил мэр.

Но, отмечает Кучма, 22 января он не смог прибыть по вызову, ведь был на церемонии прощания с павшим воином, жителем Дрогобыча Михаилом Малиновским.

Однако уже на следующий день ТЦК направил в полицию письмо с требованием принудительно доставить мэра Дрогобыча в центр комплектования. В конце концов Тарас Кучма сам явился в ТЦК 27 января. Там ему выписали протокол о наложении штрафа 34 тысячи гривен.

Мэр города называет этот документ "неаргументированным, эмоциональным" и "правовым произволом". Дело в том, объясняет Кучма, что руководители населенных пунктов не имеют никаких силовых подразделений, чтобы принудительно доставлять граждан в ТЦК. Единственная функция, которая им доступна, это оповещение населения о мерах мобилизации.

Городской голова соседнего города Борислава Игорь Яворский подтвердил, что также получил штраф от ТЦК за невыполнение плана мобилизации.

Тарас Кучма считает все это давлением на местное самоуправление и "подготовкой к выборам". Он направил обращение в Ассоциацию городов Украины, которая в свою очередь обратилась к президенту Владимиру Зеленскому.

Дрогобычский ТЦК и СП, а также районная военная администрация ситуацию не комментировали.

В комментарии ВВС Украина ОК "Запад", которому подчиняются ТЦК Львовщины, оценило эту ситуацию как соответствующую закону.

"Органы местного самоуправления, в частности, обеспечивают первичный воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов, а также меры оповещения и обеспечивают прибытие резервистов и военнообязанных в пункты сбора", - напомнили в ОК "Запад".

Там утверждают, что начальник Дрогобычского РТЦК и СП Львовской области действовал "в пределах предоставленных ему властных полномочий и компетенций".

Следует заметить, что принятый 11 апреля 2024 года закон об усилении мобилизации в Украине определяет ряд обязанностей органов местного самоуправления. Он вступил в силу 18 мая.

В частности, в нем говорится о том, что исполнительные органы местной власти имеют полномочия осуществлять во время мобилизации своевременное оповещение и "обеспечение прибытия" граждан, которые привлекаются к выполнению обязанности по мобилизации.

Делать это городские чиновники должны "путем принятия соответствующих информационных и организационно-технических мероприятий".

Кроме того, 16 мая 2024 года Кабинет министров утвердил порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации.

В нем более подробно прописано, что именно должна делать городская власть. Так, после получения соответствующего распоряжения ТЦК или районной военной администрации она должна провести оповещение военнообязанных по адресу места жительства путем вручения повесток под их личную подпись. О результатах этого оповещения необходимо отчитаться в ТЦК.

Кроме того, именно городская власть должна обеспечить перевозку военнообязанных от участков оповещения к пунктам сбора районных территориальных центров комплектования или воинских частей.

Как это выглядит на практике? Например, 29 ноября 2024 года председатель Дрогобычского РОА Степан Кулиняк распорядился, чтобы мэр Дрогобыча до 1 декабря подал в ТЦК списки граждан, подлежащих постановке на воинский учет и обеспечить их "своевременную и организованную явку".

Штраф для должностных лиц местного самоуправления за нарушение этих правил составляет от 34 до 59,5 тысяч гривен.

Напомним: Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что возможности мобилизации не покрывают потребность в личном составе на фронте, поэтому в пехоту переводится часть военнослужащих, которые занимались логистикой и обеспечением.

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