Сервис получения квалификационных документов для моряков через портал "Дія" расширил свою географию – отныне готовые документы можно получить в городе Измаил.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Сервисный центр в этом городе пользуется большим спросом: за время его работы здесь было предоставлено более 20 000 услуг.

Как получить документы в Измаиле

Для того чтобы получить готовые квалификационные документы, необходимо:

При подаче онлайн-заявления на портале "Дія" выбрать пункт получения Морричсервис – Измаил;

Дождаться сообщения о готовности документа;

Посетить по адресу: г. Измаил, ул. Свято-Никольская, 50.

Услуга платная, оплату можно произвести непосредственно в помещении сервисного центра.

Где еще можно получить документы

Кроме Измаила получить готовые квалификационные документы моряка, оформленные через портал "Дія", можно также в:

Киеве – в Администрации судоходства и ГП "Морречсервис".

Одессе – в сервисном центре "Морречсервис".

Согласно сообщению, самым популярным пунктом получения остается Одесский Морричсервис – его избрали 76% заявителей. За два месяца здесь было выдано 2818 электронных документов, оформленных через "Дію", и 1494 бумажных документа.

Возможность получения документов уполномоченным лицом

Еще в октябре 2024 года для моряков появилась возможность выбирать лицо, которое может получить документы вместо них. За четыре месяца этой услугой воспользовалось более 4000 человек. В Измаиле эта функция также будет доступна.

Чтобы уполномоченное лицо могло получить документы, ему необходимо иметь письмо с QR-кодом от портала "Дія" (на любом гаджете или в распечатанном виде), другие необходимые документы (паспорт, доверенность и т.п.). При этом нотариальное заверение не требуется.

Цифровизация дипломирования моряков

На портале "Дія" также доступны такие услуги для моряков как подача заявления на присвоение или подтверждение квалификации, запись на компьютерное тестирование CES 6.0 (доступно в Украине и Польше), а также — подача жалобы в случае отказа в получении документа.

Отмечается, что цифровизация процесса дипломирования позволяет снизить коррупционные риски и втрое ускоряет получение документов.

Благодаря удобным онлайн-процедурам почти каждый второй украинский моряк уже пользуется услугами дипломирования через портал "Дія".

Напомним, на "Дії" для моряков рядового состава появилась возможность получить квалификационные документы, подтверждающие профессиональную подготовку и право работать на судах в национальных и международных водах.

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